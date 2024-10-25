中国镇痛周：科学认识分娩镇痛 让妈妈们免受“阵痛”

分娩疼痛是自然分娩过程中不可避免的一部分，但并非每个产妇都必须承受这种痛苦。无痛分娩作为一种安全、科学的镇痛选择，能为产妇极大减轻分娩时的疼痛感，已在我国推行多年。

温州医科大学附属第二医院育英儿童医院产科主任医师王宁霏在接受人民网采访时介绍，无痛分娩在医学上称为分娩镇痛，通常指的是椎管内分娩镇痛，即运用椎管内神经阻滞技术对产妇实施镇痛管理、减轻产妇顺产疼痛的麻醉技术。具体来说，在分娩产程开始以后，麻醉医师将“无痛针”从产妇的腰椎部给药，再根据分娩时的具体情况持续地供给低浓度的麻醉药，并且随时可能需要调节药物的浓度和剂量，一直持续到分娩结束。这种方式可以精确到只会阻滞感觉神经细纤维，不会阻滞运动神经，对产程几乎没有影响。

王宁霏指出，有些产妇分娩之后，会有腰疼的情况，这与分娩镇痛没有因果关系。产后腰痛一般是产妇本身怀孕以后激素分泌发生变化，会产生韧带松弛的情况。此外，如果产后经常久站、久蹲或采取不正确的姿势喂奶、换尿布，易造成腰肌劳损，也会导致腰痛。通常情况下，腰痛会在产后几个月自行缓解，如果疼痛持续存在或程度严重，建议到正规医疗机构进行产后康复。

“很多人会担心分娩镇痛对新生儿的健康产生不良影响。事实上，分娩镇痛已经是非常成熟的医疗技术，其使用的药物浓度及剂量仅是剖宫产麻醉的1/10到1/5，不但不会伤害胎儿，还对胎儿有保护作用。”王宁霏解释，分娩镇痛在缓解生产疼痛的同时，可以使胎盘供血增加，防止子宫动脉强烈收缩影响胎儿供氧，对胎儿在宫内的安全有所改善。另外，因分娩镇痛属于局部麻醉，虽然药物可通过胎盘产生作用，但是量非常少，因此对胎儿不会产生太大影响。

王宁霏提示，分娩镇痛并非所有人适用，其有明确的适应证与禁忌证，产妇需要满足以下三点：产妇能进行自然分娩；产妇无椎管内分娩镇痛的禁忌证；征得患者及家属同意，并由医生综合评估后才能决定是否适合分娩镇痛。

部分孕产妇可能会关心分娩镇痛的费用高吗？王宁霏表示，目前我国已有多个城市陆续出台分娩镇痛专项收费标准，部分地区已将其纳入医保，可很大程度地减少孕产妇家庭的经济负担。