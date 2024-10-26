雅培举办第七届雅培科技日暨进博会预展

10月25日，医疗健康公司雅培举办第七届雅培科技日暨进博会预展，宣布将连续第五年参展进博会，全方位展现涵盖诊断、医疗器械、营养品和药品等领域的前沿科技和多元化创新成果。

据悉，通过进博会这一“中国之约”，雅培展示的数百款创新生命科技中已有不少落地中国市场，从展品变为医疗健康产品。其中，第五届进博会“首秀”的单腔植入式无导线心脏起搏器已在中国获批上市，为心动过缓的患者带来新的治疗选择；获得国家药品监督管理局、欧盟CE、美国食品药品监督管理局三大权威认证的植入式左心室辅助系统也获批上市，近日迎来了首批植入，为中国晚期心力衰竭患者提供新治疗选择。

在今年进博会雅培打造的创意健康空间中，将有世界领先的瞬感2持续葡萄糖监测系统亮相，无需指尖采血，通过传感器和手机应用程序，就可实时查看葡萄糖水平，且新增了蓝牙传输和可选高低血糖警报功能。

最引人注目的要数双腔植入式无导线心脏起搏器，这是真正实现同步的双腔无线起搏器，可以实现房室两个设备间的互联通信，用于治疗心动过缓。首款经导管三尖瓣夹及可操控导引导管，则为严重三尖瓣反流患者提供低风险、微创的治疗选择。

在雅培的第七届进博会首发、首秀产品中，为医生诊疗提供更精准信息支持的产品居多，如全新的电生理标测系统，可帮助医生实现更高精度的心律失常诊断和治疗决策支持，且已于近期完成了首批手术。光学干涉断层成像系统，借助人工智能，可同步提供光学相干断层扫描图像和血管造影信息，帮助医生实现经皮冠状动脉介入治疗手术的效率提升和结果优化。创伤性脑损伤测试卡片，凭几滴血样，就能在15分钟内得出检测结果，帮助医生快速评估疑似轻度创伤性脑损伤或脑震荡。

此外，今年进博会期间，雅培展台还特别设置了皇马互动专区，展示雅培和皇家马德里足球俱乐部及其基金会推动营养和科技结合的创新合作。