200余医务志愿者赴四川阿坝开展医疗健康公益活动

“‘同心·共铸中国心’2024阿坝行”活动25日在四川省阿坝藏族羌族自治州启动。来自北京29所医疗机构的200余名医务志愿者分四路赴阿坝州壤塘县、红原县、若尔盖县、阿坝县开展医疗健康服务工作。

阿坝州位于四川省西北部、青藏高原东南边缘，自古以来就是多民族聚居地，2023年底总人口近90万人，其中藏族、羌族、回族等少数民族人口约占八成。

今年“十一”假期以来，“同心·共铸中国心”组委会派出4个工作组进行前期实地调研，了解当地基层医务工作者和民众需求，并与当地政府、卫生健康等有关部门共同制定了健康帮扶方案。

此次活动由中央统战部指导、北京同心共铸公益基金会主办，将聚焦地方多发病、常见慢性病的防治、科普及基层医务人员专业提升。为期6天的活动中，医务志愿者将前往当地医院、乡镇卫生院、敬老院、学校和寺庙等场所，开展义诊巡诊、疾病筛查、手术救治、入户慰问、爱心捐赠和健康大讲堂等健康帮扶活动。

“同心·共铸中国心”大型公益项目自2008年发起，过去16年，已先后组织全国千余家医院、20多个专业学科的3.2万人次医疗专家，深入西藏和四省涉藏州县、边疆民族地区和经济欠发达地区开展健康公益帮扶活动，累计为50多万人次的各族民众提供医疗志愿服务。 (记者 李雪峰)