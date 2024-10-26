广西实施系列惠民项目 出生缺陷防治工作成效凸显

广西壮族自治区卫生健康委员会25日介绍，广西以提高出生人口素质为目标，巩固以地中海贫血为重点的出生缺陷综合防治成果，实施了一系列防治出生缺陷惠民项目，包括免费婚前医学检查、免费新生儿遗传代谢性疾病筛查、听力筛查、先天性心脏病筛查等。

广西妇幼健康工作进展与成效新闻发布会当日在南宁举行。记者从会上获悉，近年来，广西坚持以妇女儿童健康为中心，不断拓展生育全程服务，推动妇幼健康事业新发展，全区妇女儿童健康水平持续改善。目前，广西共有妇幼保健院106家，其中二甲以上70家。

2023年，广西孕产妇死亡率已下降至8.97/10万，婴儿死亡率下降至2.38‰，5岁以下儿童死亡率下降至3.82‰，妇幼健康核心指标持续低于全国平均水平，维持历史最低水平。妇女宫颈癌和乳腺癌防治、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播、儿童保健、出生缺陷防治、地中海贫血综合防治等重点工作取得了积极成效。

据广西壮族自治区卫生健康委员会妇幼健康处处长陈赤介绍，广西紧抓关键节点，出生缺陷防治工作成效显著。广西打造101个“依法、便民、优质、温馨”的一站式婚育综合服务平台，以平台为阵地，把牢出生缺陷婚前、孕前、孕期、新生儿各阶段防治节点，实施了一系列防治出生缺陷惠民项目。

“十四五”以来，广西免费为147.28万人提供婚前医学检查服务，为53.72万对计划怀孕夫妇进行了孕前优生健康评估和指导，为250.24万人次计划怀孕的妇女免费增补了叶酸，为134.75万孕产妇提供免费筛查补助，为近152万新生儿开展了遗传代谢性疾病筛查、听力筛查、先天性心脏病筛查。

同时，广西加大地贫防控惠民力度，在为婚育人群提供免费地贫血常规初筛、免费地贫基因诊断、免费地贫产前诊断“三项免费服务”基础上，进一步扩大了惠民政策范围，增加免费地贫血红蛋白分析复筛和免费重症地贫胎儿医学干预两项服务，实施了地贫防控“五项免费技术服务”，使地贫防控技术服务实现全过程免费，全区重型地贫患儿出生率连续5年低于0.3/万的“零出生”目标，严重致死致残性出生缺陷得到有效遏制。

在努力减少重型地贫患儿出生的同时，广西也在不断加强对现存重型地贫患儿的治疗和救助。在重型地贫患儿救治过程中，广西通过财政、医保、社会救助三重联合保障，除常规输血和除铁治疗外，大力推进造血干细胞移植治疗，2019年至2024年上半年，全区已累计完成1166例地中海贫血患者造血干细胞移植，移植规模及移植疗效达到国际水平，有效减少了重型地贫患儿存量，减轻患者家庭和社会负担。 (记者 黄艳梅)