贵州乡村卫生室“变形记”

心电图、血常规、B超、中医康复理疗……以前在乡镇卫生院才能看到的标准配置，如今正在向乡村卫生室延伸。

在贵州省遵义市绥阳县枧坝镇井坝村卫生室检验室里，医生周红麻利地将刚采集的血清样本处理后，置入全自动生化分析仪内。不一会，村民陈龙宽就拿到了一份详细的生化检验报告，为后续诊疗提供科学依据。

井坝村位于绥阳县枧坝镇与桐梓县马鬃乡两地之间，离两地卫生院较远，常住人口近4千人，这里地理海拔较高，山路崎岖，村民就近就医需求迫切。为改变这一现状，绥阳县对井坝村卫生室作为枧坝镇卫生院延伸服务点和医防融合示范点进行全新升级改造。

2023年，绥阳县为井坝村卫生室购置了检查检验设备，医务人员也由原来的2名村医，增加到现在的包含管理、医生、护士、检查检验、药械等10人医疗服务团队，面积达1000平方米。

井坝村原卫生室村医张伶波说：“以前病人发烧，分不清到底是细菌感染还是病毒感染，得靠经验来开药。而现在通过抽血化验，看白细胞、中性粒细胞等计数，一目了然，再对症下药。”

“通过增加卫生室服务供给，合理配置乡村两级医疗卫生资源，补齐基层医疗服务体系的短板和不足，服务能力得到大幅提升，村级就诊率提升了8个百分点。”绥阳县卫生健康局局长敖刚说。

近年来，贵州加快推进基层服务能力提升，加强村卫生室标准化规范化运行，提出要将符合条件的公办村卫生室转为乡镇卫生院延伸举办的村级医疗卫生服务点。遵义市通过乡镇卫生院分院(延伸点)的建设，将县级医院、乡镇卫生院的医疗设备、医务人员下沉到村一级。

位于遵义市红花岗区金鼎山镇的莲池村卫生室，2024年8月成功打造成镇卫生院村级分院，添置医疗检查检验设备。同时，将原有村医全部纳入乡镇卫生院统一管理，再从乡镇卫生院选派医务人员到村卫生室工作，充实村级人才队伍。

针对民众的需求，遵义还定期安排经验丰富的市级医院、区级医院专家到村卫生室坐诊。“以前看病要坐车去市里，医院还得排队，现在很方便了。”说起卫生室的巨大变化，莲池村村民闵阿姨连连称赞。

乡村卫生室承担着农村基本医疗、慢病防控、公共卫生服务等职能，服务能力强不强，事关群众健康第一道关口是否能守住。如何进一步提升乡村卫生室服务能力，遵义市积极进行探索创新。

遵义对部分覆盖人口多、人员相对集中、区域相对独立、距相邻乡镇卫生院距离较远的村卫生室，打造成乡镇卫生院分院。在人员配置上，采取由县级牵头医院和乡镇卫生院下派医务人员到乡镇卫生院分院开展服务，实现乡村一体化管理。同时，对纳入乡镇卫生院分院管理的乡村医生，除兑现基本公共卫生服务报酬以外，对参加临床服务的乡村医生，参照乡镇卫生院下派医务人员，实行绩效管理，提高待遇水平。

目前，遵义市已成功将81个行政村卫生室打造成乡镇卫生院分院，配备全自动生化分析仪、心电图机、便携式B超机等设备，部分还配置了CT、DR等精细化检查设备，所有卫生室均能够识别20种以上常见病种，有效解决民众就近就医的迫切需要。(作者 廉筠 任洪召 周燕玲)