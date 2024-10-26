中国猪价结束“五连涨” 官方称四季度大幅波动可能性小

9月份，中国生猪均价结束连续5个月上涨，10月份以来猪肉价格继续小幅下降。展望生猪价格后期走势，中国农业农村部党组成员李敬辉25日表示，预计四季度，猪价大幅波动的可能性较小。

在当天举办的国新办新闻发布会上，李敬辉表示，据农业农村部监测，9月份全国生猪平均价格为每公斤19.7元人民币，较8月份下跌3.2%，结束了连续5个月上涨，10月份以来猪肉价格继续小幅下降。这轮猪价回落主要原因是生猪供应有所增加，9月份生猪屠宰量较8月份增长8.1%。

针对四季度生猪市场走势，李敬辉说，农业农村部多次组织养殖企业、行业协会和专家开展会商，大家认为随着猪肉消费进入旺季，猪价大幅波动的可能性较小，生猪养殖头均利润有望保持在正常水平。

他介绍，三季度末，全国能繁母猪存栏4062万头，相当于3900万头正常保有量的104.2%，处于产能调控绿色合理空间的上限。从新生仔猪数量看，3月份开始持续增加，按照6个月的育肥周期计算，正好对应秋冬消费旺季，市场供需匹配度较好。从中大猪存栏看，9月份全国5月龄以上中大猪存栏同比下降4.6%，环比增长1.5%，已连续4个月增长，预示着未来2至3个月的肥猪上市量将较之前月份增多。

“值得关注的是，今年以来母猪生产效率提升，近几个月形成仔猪数量增长较快，按照6个月的育肥周期，这些仔猪将在明年春节后的消费淡季育肥上市，可能会大幅拉低猪价。”李敬辉提醒广大养殖户高度重视，合理控制生产节奏。

他表示，下一步将指导各级落实分级调控责任，把住能繁母猪这个调控“总开关”，保持生猪产能处于合理水平，提前部署防范和应对明年春节后可能出现的产能阶段性过剩、猪价大幅下跌问题，多措并举稳定生猪生产和市场供应。 (记者 陈溯)