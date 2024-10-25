直播预告：更年期与心血管疾病有何关联？专家详解

女性更年期是女性从生育期过渡到老年期的自然生理阶段，这段也被看做是女性健康的转折点。从越来越多的临床研究和实验数据中可以看出，心脏代谢变化在更年期过渡时表现出来，衰老和雌激素水平变化增加了心血管疾病的风险。怎样平稳度过更年期？更年期心血管疾病怎样防治？

10月28日10:00-11:00，华中科技大学同济医学院附属协和医院普通妇科主任沈怡将做客“人民好医生”直播间，详细解答女性更年期相关问题，欢迎届时收看。

专家介绍：

沈怡，医学博士、主任医师、副教授、硕士生导师。华中科技大学同济医学院附属协和医院妇产科副主任、普通妇科主任。担任中国医师协会微无创专业委员会肿瘤精准治疗专业委员会委员、湖北省病理生理学会妇科内分泌专业委员会副主委等学术组织职务。

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