秋季鼻炎高发 如何区别鼻炎还是感冒？

秋季空气湿度低，鼻腔内的黏膜容易失去水分，变得干燥而脆弱，易引发鼻炎。专家在接受采访时表示，流鼻涕、鼻塞、打喷嚏既是过敏性鼻炎的症状也是感冒症状，要注意区分二者。

“过敏性鼻炎的发生是有规律的，如在气温变化大时、接近动物园或公园等环境时、接触毛绒玩具等物品时，症状会发作或加重，离开上述环境和物品后症状减轻。”成都市中西医结合医院北区呼吸内科副主任医师吴季介绍，过敏性疾病是一种慢性病，是外界的某种过敏原进入机体引起的机体过敏反应。感冒是由于外界的一些病原体进入机体后引起的炎症反应，是感染性的炎症。

吴季表示，过敏性鼻炎患者的鼻粘膜一般呈淡红、苍白或暗灰色，有水肿，鼻部分泌物较稀薄而无色。同时会有机枪式打喷嚏的表现，每次几个甚至十几个。喷嚏后有大量清水样鼻涕，鼻腔痒并长时间堵塞，还可能会有眼痒、皮肤瘙痒等症状。感冒患者的鼻部分泌物则较粘稠且不透明，常伴随发烧热、喉咙肿痛或咳嗽，无眼睛或皮肤不适，通常在2周内痊愈。

“别把过敏性鼻炎当感冒治，应正确区分合理用药，做好预防。”吴季提示，如果延误过敏性疾病的治疗或治疗不当，可能导致全身系统性过敏反应同时出现，比如合并哮喘、鼻窦炎、过敏性咽喉炎等。

如何预防过敏性鼻炎？吴季建议，户外归来时，可用盐水或清水冲洗鼻腔及面部。定期清洁家居环境，常打扫尘螨和花粉聚集的地方。关注室内空气质量和湿度，必要时可以使用加湿器。坚持适当运动，保证充足的睡眠，以增强自身抵抗力。此外，季节性过敏患者可在过敏季来临前10至14天，遵医嘱使用抗过敏药物。