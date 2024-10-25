技术攻关，助大黄鱼重回百姓餐桌（讲述·弘扬科学家精神）

刘家富（右）和科研人员在研究鱼苗。

受访者供图

人物小传

刘家富，1940年生于福建连江县，福建宁德市水产技术推广站原站长、宁德市大黄鱼渔业协会首任会长。他长期扎根基层，带领团队攻克大黄鱼人工繁育养殖技术难题，使我国一度濒临枯竭的大黄鱼种质资源得到恢复，推动大黄鱼种群恢复和产业壮大。曾获“全国优秀共产党员”“最美科技工作者”等荣誉称号。

福建宁德市，是闻名全国的大黄鱼之乡。入夜微光下，在宁德市霞浦县溪南镇，被捞起的大黄鱼活蹦乱跳。一位年过八旬的老人站在岸边，满心欣慰……

他就是几十年专注大黄鱼人工繁育养殖技术研究的刘家富。从上世纪70年代濒临灭绝，到如今成为我国养殖规模最大的海水鱼类之一，在刘家富与许多基层科技人员的共同努力下，大黄鱼重新“游”回了百姓餐桌。

从零开始，探索人工繁育

1940年，刘家富出生在福建连江县的一个普通渔民家庭。对于“赶海”的辛苦，他从小就有深刻的感受。“要是能在家门口搞养殖就好了。”这个心愿，在少年刘家富的心里默默扎根。

1964年，刘家富参加高考，并最终如愿考上了上海水产学院（现上海海洋大学），学习的专业是渔业资源。毕业后，刘家富被分配到连江县水产技术推广站，负责县渔场指挥部的渔场渔情服务工作。他每天和渔民们在一起，分析天气、潮水和渔情，“那时候，满载而归就是大家的共同目标。”刘家富说。

上世纪70年代，由于过度捕捞，大黄鱼种群岌岌可危。面对几近枯竭的大黄鱼资源，1981年，刘家富调到宁德地区水产技术推广站工作。从指挥捕鱼到指导养鱼，刘家富也是从零开始。

刘家富一边补足养殖技术知识，一边调查宁德市官井洋大黄鱼内湾性产卵场情况，还积极争取大黄鱼人工繁殖试验立项。1985年，福建省水产厅划拨1万元经费支持“大黄鱼人工育苗初试”课题立项，重任交到了刘家富手上。

人工育苗，首先要建立起大黄鱼人工繁殖的基础亲鱼群体。亲鱼是指发育到性成熟阶段，有繁殖能力的雄鱼或雌鱼。然而，野生大黄鱼栖息在海域中下层，一旦捞出水面，不久就会因体内外的压强变化过大而死亡。亲鱼群体从哪来？

当时的官井洋，还有一些亲鱼。在产卵季节，刘家富尝试采集正要产卵的亲鱼进行人工采卵、授精，将其受精卵带回实验室培育成亲鱼。

但这操作起来并非易事。亲鱼的产卵过程只能维持几个小时，早晚均无法受精。刘家富通过分析研究临产亲鱼的习性以及产卵场的水文、潮汐等规律，逐渐摸索出一套产卵场人工授精工艺流程。1985年，刘家富首次育出鱼苗7000余尾。

刘家富还意外发现，一些浅水区的幼鱼，捕捞存活率可达10%。“幼鱼长大后，通过人工催产，也可以被培育成亲鱼群体！”他因此找到了缩短亲鱼培育周期的另一条技术路线。

1987年，刘家富从早期驯养长大的幼鱼中首次育出100多尾大黄鱼鱼苗，宣告大黄鱼全人工繁育技术的突破。之后，刘家富和同事们攻克一道道难关，在1990年实现了大黄鱼批量人工育苗104万尾的突破。

开办培训班，培养了一批批技术人员

“生长缓慢，不具备养殖开发前景。”看着网箱里繁育两年、平均重量不到半斤的大黄鱼，专家摇了摇头。尽管批量育苗技术获得成功，但大黄鱼发展的前景仍不被看好。

刘家富没有气馁：“我研究大黄鱼，就是为了让普通老百姓通过养鱼过上好日子，如果不能发展养殖，多年的研究就没有意义了。”

团队决定继续攻克大黄鱼养殖技术——没有经费，就借一点、贴一点、苦一点；缺乏人手，就招聘一批水产职业高中毕业生，边干边带；没有住处和试验场所，他们就买破船作住房、挖土坑作苗池、砍毛竹当水管。

在研究中刘家富发现，大黄鱼属于集群性鱼类，鱼群越大，摄食越好、长肉越多。于是，团队以“扩群促食”技术，加大加深网箱，并适当增加放养密度，鱼群生长速度果然取得突破。

1995年底，大黄鱼秋季人工育苗首获成功，在网箱和池塘的试养也成功了，实现了大黄鱼养殖技术成果转化。

技术的突破，掀起了一波大黄鱼养殖的热潮。本地的、外省的，相关技术需求从四面八方涌来。依托“宁德地区水产养殖技术推广试验场”，刘家富开办培训班，建新的实验楼，完善实验室，同时引进大批技术人员。开办培训班培训育苗和鱼病防治技术员，组建鱼病防治站与门诊部。几年间，一批批技术人员从宁德走向各地。

据不完全统计，到2000年，养殖大黄鱼年产量达3万吨，与上世纪70年代的年捕捞量持平，基本实现了大黄鱼养殖产业化。如今，宁德依托大黄鱼养殖技术，发展出覆盖育苗、养殖、加工、销售、渔具、仓储物流、旅游等环节的全产业链，产值超百亿元。

年过八旬，继续为精品渔业建设努力

今年84岁的刘家富，曾3次推迟退休，如今依然坚持工作。

一张长桌，几把椅子，大堆待整理的资料，构成了刘家富的工作室。这里相当于他的第二个家。

工作室与刘家富的家在同一个小区。每天，他像上班一样，从家走到工作室，继续为恢复大黄鱼资源、助力大黄鱼的产业化发展贡献自身力量。“来回4趟，走路60分钟，刚好锻炼身体。”刘家富笑道。

工作室还常常迎来客人，坐在他对面请教各式各样有关大黄鱼的问题。为了这尾鱼，刘家富仍在忙碌……

经过多年的整理总结，在刘家富看来，眼下还有不少工作要做：一是加强行业自律与经营规范，依法、有序经营，杜绝恶性竞争；二是加强科技机构能力建设，推动技术服务扎根一线；三是继续优化网箱布局、全面实现安全高效养殖；四是育种要先育人，培养专业的人才队伍……“以繁养技术为基础的大黄鱼产业，多年来通过各界努力，已有长足发展。但要建成独具我国特色的精品渔业，还是任重道远。”刘家富说。

2021年，刘家富获“全国优秀共产党员”和“全国最美科技工作者”称号。“我做的最重要的一件事，就是恢复大黄鱼资源，造福百姓。为了这件事，我愿意继续努力。”刘家富说。

《 人民日报 》（ 2024年10月25日 06 版）