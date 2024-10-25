霜降时节，哪些疾病容易“盯上”孩子？

儿童在霜降时节里容易患上哪些疾病？如何预防？

霜降意味着冬季即将开始，气温低、天气干燥，儿童容易患呼吸道疾病、消化道疾病等，例如流感、支原体感染、呼吸道合胞病毒感染、腺病毒感染、轮状病毒肠炎或诺如病毒感染等。部分孩子还容易发生过敏性疾病。

为了预防这些疾病，家长最关键是要做好对孩子的照护。要注意给孩子适时添加衣物，防寒保暖。注意饮食卫生，外出用餐时注意食品安全。瓜果蔬菜要洗净，食品加工时要生熟分开。注意营养均衡，膳食合理，品种丰富，荤素和粗细搭配，保证蛋白质摄入。秋冬天气干燥，给孩子多喝水，多吃水果和蔬菜。适当运动，锻炼身体，规律作息，保证睡眠充足。注意家庭环境和个人卫生，养成良好的卫生生活习惯，勤洗手，不随地吐痰。呼吸道疾病流行季节里，尽量不带孩子去人员密集、空气不流通的场所。家中要定时通风。家里有人发生呼吸道感染时，尽量与孩子隔离。孩子尽量不要带病上学。

如果孩子有过敏性疾病，应尽量远离过敏原。有湿疹等皮肤过敏的孩子，应注意皮肤保湿，穿纯棉衣物等。有过敏性鼻炎的孩子应注意佩戴口罩，遵医嘱给药。

如果没有禁忌证，建议适龄儿童积极接种流感疫苗、轮状病毒疫苗等。另外，家里可以备一些适合孩子年龄的常用药物，例如退热药、口服补液盐、抗过敏药等。

家长该如何有效识别儿童支气管肺炎？一旦确认感染，家长又该采取哪些措施？

秋冬季节是儿童呼吸道感染性疾病的高发季节，支气管肺炎的发病率也会上升。支气管肺炎是儿童时期常见的肺炎类型之一，寒冷季节多发，以3岁以下的低龄儿童多见。

支气管肺炎症状轻重不一，多数孩子会发热，发热以中高热为主，常常伴有频繁咳嗽，早期可为干咳，然后有痰，呼吸急促。严重者可出现精神差，口周青紫，喘憋，呼吸费力。呼吸费力常常表现为点头样呼吸、鼻扇、三凹征等。部分孩子可伴腹泻等消化道症状。

小婴儿支气管肺炎的表现常不典型，可以无发热或仅低热，无明显咳嗽，仅表现为呼吸急促、费力，嗜睡或烦躁，吐奶，呛奶，吐沫，吃奶减少、费力甚至拒奶等。

孩子一旦发生支气管肺炎，应及时就医，尤其是早产儿和有基础病的孩子，因为这部分孩子更容易发生重症，医生会根据孩子的情况进行肺部影像学等检查，部分重症可能需要住院治疗。

居家护理时，家长应遵从医嘱，规范使用药物，不要自行停药或增减药物剂量，合理服用退热药。不推荐常规给孩子服用镇咳药物，如果咳嗽频繁，影响孩子的日常生活，可在医生的指导下使用。可以通过给孩子做雾化、拍背等，帮助孩子排痰。注意合理膳食，均衡营养，锻炼身体，保证正常的作息。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会