多地探索开设乳儿班 普惠托育惠及小小孩

近日，浙江温州一公立幼儿园、衢州一公立医院开设乳儿班招收6至12月龄婴幼儿引发关注。北京青年报记者梳理发现，目前，浙江杭州、温州、衢州，广东深圳，福建厦门，湖北武汉，江苏泰州等地已开始探索开设乳儿班，这其中既有公立幼儿园、公立医院开办的，也有民办、公建民营、政企合作的普惠乳儿班。其中，衢州妇幼保健院托育园的乳儿班积极融入医院的妇女儿童保健特色，建立妇幼保健+托育、营养膳食+托育、早期发展+托育、养育照护指导+托育等多种模式，属于“医育结合”模式的探索。

师资配备足

保教师资均持有专业证书

今年秋季学期，浙江温州第二十幼儿园推出乳儿班，尝试面对6-12月龄婴幼儿提供托育服务引发关注。该幼儿园属于公立幼儿园，此前按照《浙江省托育机构设置标准（试行）》已开办了针对12-24月龄幼儿的托小班和针对24-36月龄幼儿的托大班。目前新增的乳儿班开班一个多月已招收了9位适龄宝宝。

按照要求，乳儿班的师生比不低于1:3。除了1位主教老师和3位保育员，幼儿园的行政老师也会加入到看护乳儿班宝宝的队伍中，实际人员配比甚至超过1:1。保教师资均持有育婴师证、保育师证、幼儿教师资格证等专业证书。

该幼儿园园长林艳艳接受媒体采访时介绍，每个孩子的生活习性、喝奶节点不一样，每位家长的要求也不一样，因此乳儿班每个孩子都有记录表册，工作人员会个性化地记录信息，努力做到让家长满意。

看到该消息后，网友们纷纷点赞，建议推广。有网友表示，1岁以内的宝宝照看是困扰双职工家庭的问题，并不是每个家庭都有老人帮忙，也不是每个家庭都请保姆，有了公办幼儿园的乳儿班，价格比私立托育园便宜，师资也有保障，解了燃眉之急。

探索新模式

医育融合向“幼有优托”升级

北青报记者搜索发现，公立机构开乳儿班并非孤例。去年11月，浙江衢州市托育综合服务中心佑·润托育园乳儿班就开班了，招收6-12个月大的孩子。这是由衢州市妇幼保健院承办的全省首家公办公营的托育机构，也是衢州唯一一家开设乳儿班的托育机构，实现了0-3岁婴幼儿全托。

据园长庄丽莎介绍，按照师生比不低于1:3的要求，乳儿班配备了2名老师与1名保育员，与其他托班最大的不同，乳儿班的每一个孩子都需要个性化服务。

昨日，衢州市妇幼保健院的相关负责人姚先生告诉北青报记者，乳儿班目前共接收了9个6-12月龄的宝宝。目前，乳儿班属于日托班，托育时间从上午9点到下午4点。“去年刚开班，很多家长过来咨询，托育园会根据宝宝年龄大小排序，优先收取小龄宝宝。每日入园后，会有晨检机器人对他们检查体温等身体指标。如果宝宝喂母乳，家长可以提前储存母乳带入园。”

姚先生表示，家长们对乳儿班的反馈都比较好，该托育园系政府出资、衢州妇幼医院承办，医疗资源更好，家长也更信任。园内设置有妇幼保健院的医疗点，孩子一旦出现身体不舒服的情况，就能立马送诊。“一二楼是托育中心，三楼就是门诊部，看病很方便。”

家长祝女士表示，此前，她打算自己把孩子带到3周岁后再出去工作，后来把孩子送到这里，她也提前回归职场了。“这家公办的托育园环境好、费用低，每周还有市妇幼保健院儿科专家团队到托育园为孩子进行养育照护指导、生长发育评估等，我很放心。”

据衢州市妇幼保健院微信公号介绍，该托育园去年9月正式启用，针对0-3岁的婴幼儿照护服务设置120个托位。与一般的托育机构不同，该托育园积极融入医院的妇女儿童保健特色，建立妇幼保健+托育、早期发展+托育、养育照护指导+托育等多种模式。这也是该托育园探索“医育融合”新模式、推动“幼有所托”向“幼有优托”升级转变的新尝试。

降低托育费

托育机构签订协议实现普惠服务

目前，全国各地都在积极推进面向3岁以下婴幼儿的托育服务发展，提供这一服务的托育机构包括幼儿园、社区、妇幼医院、托育综合服务中心、用人单位等，但不同城市、不同托育机构对入托的婴幼儿年龄要求有所不同。

北青报记者注意到，多数城市的托育机构要求入托婴幼儿年龄在2岁以上，也有部分托育机构将入托年龄放宽至1岁，比如江西南昌西湖区妇幼保健院托育中心面向1到1.5岁的婴幼儿开设了全日制保育保教班。

此外，很多面向1岁以下婴幼儿的乳儿班由民办早教机构开设，比如在广东，不少社会早教机构的乳儿班普遍的托育年龄在6-12个月，年龄最小的可低至2个月。

除了部分公立幼儿园、医院办乳儿班，浙江杭州、温州、衢州，山西太原，湖北武汉，福建厦门，广东深圳，四川成都，江苏泰州等地已有部分普惠托育机构开始尝试开设乳儿班，其中，多数托育园属于民办机构，此外还有公办民营、政企合作的。例如，杭州市拱墅区的一家公建民营的普惠托育园今年新开了乳儿班，主要针对6-12月龄的宝宝，最多可容纳9人。

而在江苏泰州，海陵区城南街道则与专业托育服务机构采取“政企合作”模式，针对6-12个月婴幼儿开设乳儿班，每天8点半入园，下午4点半离园，师生比为1:1。该乳儿班以“养”为主，根据婴幼儿的月龄特征，支持婴幼儿大动作、精细动作、语言、认识、情绪、社会交往等多维能力的全面发展。

今年以来，为缓解双职工家庭带娃压力，多地在推进普惠托育服务的过程中，也在通过相关措施降低托育费。在福建厦门，为降低普惠托育服务成本，海沧区7家民办普惠托育机构与海沧区家庭发展事务中心签订激励性奖补和租金减免等普惠托育服务协议，从今年9月1日开始降价收托，在保育费最高指导价中，乳儿班保育费由每月4200元降至每月2100元。

文/本报记者 戴幼卿 实习生 钟雨露 统筹/蒋朔