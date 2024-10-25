数据来源：国家统计局

制图：张芳曼

本报北京10月24日电 （记者王珂）24日，商务部消费促进司负责人介绍我国消费市场情况时表示，9月份，消费品以旧换新政策效能不断释放，消费市场呈现回升向好态势。据国家统计局数据，当月社会消费品零售总额4.11万亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点。前三季度，社会消费品零售总额35.36万亿元，同比增长3.3%。

以旧换新成效显现。据国家统计局数据，9月份商品零售额3.67万亿元，同比增长3.3%，增速比上月加快1.4个百分点。限额以上单位家电零售额同比增长20.5%，增速比上月加快17.1个百分点；汽车、家具零售额同比均增长0.4%，实现由负转正。

服务消费较快增长。前三季度，服务零售额同比增长6.7%，增速比同期商品零售额快3.7个百分点，其中餐饮收入3.94万亿元，同比增长6.2%；居民人均教育文化娱乐消费支出、交通通信消费支出同比分别增长10.1%和10.0%。

线上线下协同发展。前三季度，线上消费较快增长，实物商品网上零售额同比增长7.9%，占社零总额比重达25.7%。实体零售平稳增长，限额以上零售业单位中，便利店、专业店、超市零售额同比分别增长4.7%、4.0%、2.4%。

乡村消费快于城镇。9月份，乡村消费品零售额6068亿元，同比增长3.9%，增速比城镇快0.8个百分点。前三季度，乡村消费品零售额4.77万亿元，同比增长4.4%，增速比城镇快1.2个百分点；农村居民人均消费支出同比增长6.5%，增速比城镇快1.5个百分点。

商务部新闻发言人何亚东表示，商务部将会同有关部门指导各地全力落实好已经出台的消费品以旧换新政策，抢抓“双11”重要消费节点，持续组织开展以旧换新供需对接、千县万镇新能源汽车消费季、“丝路云品”电商节等促消费活动。

《 人民日报 》（ 2024年10月25日 03 版）