大学生求职就业 如何避开招聘陷阱？BOSS直聘为学生加宽“求职护城河”

目前正值高校毕业生求职关键期。对于刚刚踏入社会、缺乏一定社会经验的大学生求职者而言，如何在纷繁复杂的就业市场中避开招聘陷阱，找到心仪的工作，显得尤为重要。

随着网络技术的不断发展，网络招聘平台已成为促进就业的重要渠道。然而，一些不法分子也趁机而入，发布虚假招聘信息，利用“高薪低门槛”“付费内推”“付费实习”等诱人手段诈骗钱财，严重损害了大学生的就业权益，甚至误导、诱骗部分大学生从事传销、信息网络犯罪等违法活动。因此，大学生在求职过程中必须时刻保持警惕，增强防范意识和能力。

为了有效避开招聘陷阱，大学生应首先保持良好的心态，求真务实、脚踏实地，根据自身实际情况选择就业岗位。同时，要不断学习求职安全知识，提高辨别真伪的能力。可以通过参加求职安全教育培训、阅读相关书籍和文章等方式，了解常见的招聘陷阱和诈骗手段，从而做到心中有数，不给不法分子可乘之机。

招聘平台又该如何保护学生求职安全？据悉，BOSS直聘安全团队基于平台实际风控场景梳理出了求职防骗测试题，帮助涉世未深的年轻人们建立求职安全意识，避免踩坑。在BOSS直聘App打开“防骗指南”，就可以查看这些题目。同时，“防骗指南”中沉淀了丰富的科普知识，从反诈答题测试，到聚焦案例拆解的《防骗TV》，再到分场景提供的求职防骗TIPS，一应俱全。此外，BOSS直聘安全团队还研发上线了学生保护系统，通过产品机制和风控算法拦截风险职位。在学生求职旺季，BOSS直聘也开展了专项行动打击诈骗行为。

“求职安全教育工作要长期不间断地做才有效。一来，求职骗局每年都在更新，让人猝不及防。二来，每年都有新毕业的大学生，这也导致我们每年的教育对象几乎都是‘白纸’。”BOSS直聘相关负责人认为，精准防控，保障求职安全的同时也要促进学生求职收获。该负责人介绍，平台通过引导学生添加更多求职期望、鼓励招聘者发布兼职和实习职位等方式，为学生提供更多可投递的职位选择；围绕“让简历更有吸引力”的目标，运用AI能力，帮助学生用户提炼个人优势亮点，让招聘者更有兴趣点开求职者卡片和开聊；为学生提供了“面试刷题”“十六型人格测试”等求职小工具，进一步提升其就业竞争力。