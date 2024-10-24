直播预告：糖尿病视网膜病变、黄斑变性 老年人要格外注意

眼睛是人体重要的器官之一。不当的用眼习惯会导致眼部疾病，危害身体健康。而说起眼健康，有一部分眼科疾病，例如眼底病变等由于早期症状不明显很容易被忽视，老年人尤其要关注糖尿病视网膜病变和黄斑变性。

10月25日15:00-16:00，四川省人民医院眼科主任医师、四川省防盲办公室主任雷春涛，华中科技大学同济医学院附属协和医院眼科主任程扬做客人民好医生客户端“全民爱眼共筑‘睛’彩”系列直播访谈，针对老年人的眼底健康问题与网友进行交流。

专家介绍

雷春涛，四川省人民医院眼科主任医师。四川省防盲办公室主任，四川省卫健委首届眼健康科普专家，四川省医学会眼科分会眼底病学组副组长，四川省预防医学会眼视觉保健分会副主任委员。

程扬，华中科技大学同济医学院附属协和医院眼科主任，主任医师、硕士生导师。湖北省医学会眼科分会副主任委员、湖北省预防医学会公共卫生眼科分会副主任委员、湖北省眼科学会眼底病学组副组长。

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