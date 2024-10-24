人民优选来了
美味柿子正当季 这些“相克”搭配是谣言
2024年10月24日13:51 来源：人民网
民间有俗语“白露打核桃，霜降摘柿子”。柿子一直以来都被人们寄予美好的期待，希望吃了它能够“柿柿顺心”“心想柿成”“好柿成双”。关于吃柿子，经常也流传着各种说法：空腹不能吃柿子；柿子不能和螃蟹或牛奶同食。这些说法靠谱吗？如何放心吃柿子？
人民优选来了——
本期指导专家：江南大学食品学院教授 梁丽
江南大学食品学院助理研究员 张书凝
(责编：郭思邈、高雷)
民间有俗语“白露打核桃，霜降摘柿子”。柿子一直以来都被人们寄予美好的期待，希望吃了它能够“柿柿顺心”“心想柿成”“好柿成双”。关于吃柿子，经常也流传着各种说法：空腹不能吃柿子；柿子不能和螃蟹或牛奶同食。这些说法靠谱吗？如何放心吃柿子？
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