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人民优选来了

美味柿子正当季 这些“相克”搭配是谣言

2024年10月24日13:51 来源：人民网

民间有俗语“白露打核桃，霜降摘柿子”。柿子一直以来都被人们寄予美好的期待，希望吃了它能够“柿柿顺心”“心想柿成”“好柿成双”。关于吃柿子，经常也流传着各种说法：空腹不能吃柿子；柿子不能和螃蟹或牛奶同食。这些说法靠谱吗？如何放心吃柿子？

人民优选来了——

本期指导专家：江南大学食品学院教授 梁丽

江南大学食品学院助理研究员 张书凝

(责编：郭思邈、高雷)




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