美味柿子正当季 这些“相克”搭配是谣言

民间有俗语“白露打核桃，霜降摘柿子”。柿子一直以来都被人们寄予美好的期待，希望吃了它能够“柿柿顺心”“心想柿成”“好柿成双”。关于吃柿子，经常也流传着各种说法：空腹不能吃柿子；柿子不能和螃蟹或牛奶同食。这些说法靠谱吗？如何放心吃柿子？

人民优选来了——

本期指导专家：江南大学食品学院教授 梁丽

江南大学食品学院助理研究员 张书凝