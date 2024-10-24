太保家园第九园：武汉国际颐养社区开业

10月23日，一曲极具荆楚雅乐特色的《编钟乐舞》拉开了太保家园·武汉国际颐养社区开业仪式的帷幕。作为太保家园第9个投入运营的养老社区项目，武汉社区在为华中地区长辈们带来全新享老生活方式的同时，还在探索老年健康和医养结合服务的新模式，已成为武汉大健康领域一张靓丽的新名片。

刚需型精品颐养社区备受长者青睐

太保家园武汉社区位于武汉“两江六湖”核心区域——汉阳四新，是宜居宜业的宝地。社区交通极为便利，距地铁12号线仅300米；周边有永旺梦乐城、汉阳万达广场、汉阳山姆会员店等成熟商业配套。

武汉社区建筑面积约12万平米，由三栋高层建筑和三栋多层建筑组成，共有约1300个养老床位，配备太颐餐饮、恒温泳池、spa水疗中心等20余个生活配套空间，可为长辈提供包括独立生活、协助生活、专业护理、记忆照护、康复管理及老年病科医疗在内的覆盖长辈全生命周期的一站式养生养老服务。

8月31日武汉社区开放试营业以来，部分热门户型一抢而空。一个多月的时间，已有100余位长者入住。武汉社区专业全面的服务、丰富多彩的活动、温暖贴心的团队，备受入住长者的好评。96岁的刘文照爷爷作为首批入住的居民代表，在开业仪式上发言真挚的用一首小诗表达了他的祝贺：“九旬六载心未老，晚霞灿烂照前方。服务周到心温暖，太保家园展新颜。新居雅致心舒畅，环境优雅梦香甜。愿得长伴此园中，晚晴生活谱新篇。”

打造认知症照护为特色的医养结合社区

目前，太保家园武汉社区的入住居民平均年龄超过75岁，大多存在多种慢病共存的情况。为更好的守护长者健康，武汉社区除了设有健康管理中心外，还重点打造集中医康复和老年病科为一体的特色老年医学科。在此次开业仪式上，武汉社区与湖北省人民医院正式签订《医养合作协议》，并获得“湖北省人民医院绿色通道医疗服务合作单位、老年医学科专科医疗联盟单位”的授牌。

此外在开业仪式上，上海太保蓝公益基金会向武汉市汉阳区慈善会专项捐赠50万元，用于实施认知障碍公益扶持项目，聚焦脑健康公益服务站建设、早期筛查和培训，助力老年认知障碍照护服务。太保家园也在上月发布认知症照护子品牌“乐忆家”和形象标识基础上，推出《走进太保家园专业服务·认知症照护篇》宣传片，对太保家园的认知症照护体系进行全面、直观的阐释。

武汉社区目前正积极推进“乐忆家”认知症照护专区的落地。通过组建多学科认知照护团队，搭建认知症照护单元友好场景，引进特色认知疗法等多种手段，为客户提供集认知症早期筛查、缓和干预和优质护理于一体的专业认知照护服务，减缓在住居民的认知障碍发展进程，切实提高认知群体的老年生活品质。与此同时，武汉社区还将定期为认知症长者的家人提供心理支持、交流技巧及行为改善的等专项培训，帮助家属从容应对认知症长者照护过程中可能遇到的困难。

文化享老让长者更快乐、健康、长寿

文化享老是太保家园着力打造的新特色。武汉社区打造出一整套成熟的文娱服务体系，给长辈们搭建施展智慧的空间和平台，为长辈们创造更多展示自我、享受生活的机会。还协助居民长辈创建多个社团，进一步消除长者的孤独感，增强与社会的链接性。刘文照爷爷入住家园后不久，就在社区团队的帮助下成功举办了精心定制的个人书画展，圆了多年梦想。现在，刘爷爷还爱上了在社区大厅弹钢琴，让很多来到武汉社区参观的客户们对社区长者的生活状态欣赏赞叹。前两天，刘爷爷稍稍害羞跟他的生活管家说：“我现在弹奏，很多人拍视频，还有人跟我合照，他们说我是太保家园的‘网红’‘老baby’”。更多的长者正在太保家园的陪伴下，享受到更快乐、健康、长寿的晚年生活。

随着武汉社区的开业，太保家园“南北呼应、东西并进、全国连锁、全龄覆盖”的经营格局进一步完善。下一步，太保家园将聚焦服务内容和品质的迭代提升，持续提供高品质养老服务，切实增进老年人福祉，助力“银发经济”，积极协同保险主业做好养老金融大文章。