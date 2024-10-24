郭锡哲：主流媒体应与时俱进讲好卫生健康故事

人民健康与《医药养生保健报》社近日联合发起人民健康“五进”关爱服务计划——“健康中国社区行”专项工作，重点针对社区人群，提供权威科普服务，提升广大群众疾病防控和保健技能。专项工作启动仪式上，黑龙江广播电视台（黑龙江省全媒体中心）副总编辑郭锡哲介绍了主流媒体在健康促进中的积极作用。“主流媒体要聚焦卫生健康事业发展最新动向，与时俱进讲好卫生健康故事，传递百姓心声，全方位加强健康宣传与教育，不断满足人民群众对美好生活向往的需要，助力健康中国2030行动目标早日实现。”他说。

“近年来，我国高度重视大健康产业的发展，出台多项政策推动产业升级。同时，随着科技进步和公众健康素养的提高，大健康产业也不断涌现出如互联网智慧医疗等的新业态和模式。”郭锡哲认为，在这样的背景下，传统媒体传播方式已经无法满足公众对大量精准健康信息获取的需求，应借助全媒体手段来实现多渠道、多角度和多层次传播。

预防是最为经济有效的健康策略，在郭锡哲看来，主流媒体要充分发挥自身资源优势，普及健康理念，倡导健康生活方式，传播“一看就懂、一学就会、一用就灵”的实用健康知识，加大媒体在健康促进过程中的早期干预力度，推进疾病防治关口前移，助力实现全民健康、共享健康的目标。

此外，郭锡哲提醒，网络新媒体的开放性、互动性和匿名性等特点，使得信息传播变得更加迅速、便捷，但同时也加剧了信息的不对称性。虚假医疗广告、伪健康知识等不实信息流传，严重影响了医疗行业的形象和公信力。因此，主流媒体要扩大传播声量，通过权威渠道尽早发布科学、准确的健康信息，破除网络上的健康谣言，抓住传播过程中舆论纠偏的最佳时机，以正视听。