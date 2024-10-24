李显鹏：做好健康传播 主流媒体应演好五大角色

为贯彻落实健康中国行动，人民健康与《医药养生保健报》社于近日联合发起人民健康“五进”关爱服务计划——“健康中国社区行”专项工作，重点针对社区人群，提供权威科普服务，提升广大群众疾病防控和保健技能。专项工作启动仪式上，辽宁广播电视台副台长李显鹏表示，随着公众对健康的关注增加，媒体应积极做好健康传播，助力健康中国战略。

李显鹏认为，做好健康传播系列工作，主流媒体应扮演好五大角色，即社会公信力的守护者、产业融合的创新者、责任意识的把关人、可持续发展的主导者、合作共赢的促进者。“辽宁广播电视台等省级党媒的核心资源优势是公信力和可信度，要坚持以人民为中心，坚持正确的舆论导向，做好责任意识的把关人，履行好自律与监督职责。”他说。

现场，李显鹏分享了辽宁广播电视台在健康养生节目领域的创办成果和经验：“媒体进行产业化开发，要有长远眼光，既要为媒体自身负责，又要为合作企业负责，实现合作共赢。我认为，在媒体融合社会环境下，传统媒体通过打造优质IP，生成产品链、形成价值链，从而调整原来的产业结构，已经成为传统广电媒体实现产业突破的必由之路。例如，我们在都市频道推出的《健康一身轻》栏目，就是走出原有产业模式的生动实践。”