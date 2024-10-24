专家团为宁夏中药材产业“把脉问诊”

农谚有云：“涝死庄稼旱死草，冻死石榴晒伤瓜，不会影响金银花。”金银花是一种投入少、收益高、风险低的中药材。

金银花在宁夏中部干旱带的落地生根，离不开宁夏农林科学院林业与草地生态研究所（以下简称“宁夏农科院林草所”）专家团的助力。

在宁夏回族自治区中卫市沙坡头区永康镇阳沟村，当地农户尝到了金银花开“金银”来的甜头。“在宁夏农科院专家团的指导下，大伙儿在硒砂地里种了6亩试验田。试种成功后，我们陆续将种植面积扩大了2000亩。”沙坡头区、中宁县等地金银花基地负责人王朝武介绍。

从引种试验到规模化种植，再到产地初加工和销售，宁夏农科院专家团帮助企业完善金银花产业链，为宁夏中部干旱带农业可持续发展探索了新出路。这是专家团助力当地中药材产业发展的缩影。

宁夏农科院林草所副研究员马斌是专家团的代表成员，也是国家中药材产业技术体系中卫综合试验站站长。自参加工作起，马斌就奔走在中部沙生中药材区、六盘山中药材区和银北引黄灌区，致力于中药材规范化种植和技术示范推广。

“我们发现了在宁夏绝迹30余年的濒危药用植物——圆果甘草，建立了圆果甘草种质资源保护基地，开展相关化合物积累与药用评价研究。”马斌说。经过多年研究与攻关，马斌团队更新了宁夏中药材产业急需的红花新品种1个，示范推广甘草宽幅育苗等20多项技术，为13种药材建立4个示范基地。

对农业科研人员来说，把论文写在大地上是不变的初心。团队积极参加国家、自治区及县区各类科技服务达60项，在国家乡村振兴重点帮扶县宁夏西吉县等8个县解决了26项中药材生产中的主要问题。

作为自治区青年人才援助服务基层计划选派人员，马斌今年初到宁夏固原市隆德县科技局挂职后，联合多部门力量，起草了产业振兴工作方案，助力打造具有隆德特色的“中国地标小镇（黄芪）”和“东部康养区”区域品牌。

新技术、新品种、新材料、新药剂、新机制多管齐下，让宁夏中药材种植水平有了很大提升，农户家庭收入也显著提高。据统计，自2020年以来，马斌团队的科技成果累计实现产值15亿元。“我们将尽最大努力把每项工作做到最好，让老百姓的钱袋子越来越鼓。”马斌说。记者 王迎霞 通讯员 黎 畅