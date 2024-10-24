运动员“跑马”途中漱口竟暗藏玄机

秋季是马拉松赛事密集举办时期。今年入秋以来，云南省玉溪市、山西省太原市等地都举办了大型马拉松赛事。

在观看马拉松比赛时，细心的观众可能会注意到一个有趣的现象。一些运动员在比赛中途补水时，并不直接将水咽下，而是把水含在嘴里漱一漱，然后吐出来。比赛中为什么要漱口？为解答这一问题，科技日报记者10月22日采访了天津田径队中长跑资深教练员于文仲。

于文仲指出，运动员在参加马拉松比赛时，需要及时补充能量。“能量胶是一种方便携带且易于消化吸收的能量补给品，常用于运动员快速补充碳水化合物和电解质。”他介绍，能量胶质地较黏稠、含糖量高，直接食用会粘在嗓子上，影响运动员呼吸和吞咽。因此，在补充能量胶后，运动员会用清水漱口，让口腔保持清爽。

“除用清水漱口外，部分运动员还会用由碳水化合物构成的特殊溶液漱口。”于文仲说。

发表在《欧洲营养学杂志》上的论文称，在长跑比赛中，运动员用含碳水化合物的甜味或苦味饮料漱口，或能提升比赛成绩。

于文仲介绍，研究人员认为，运动员用这类饮料漱口时，一旦口腔感受到碳水化合物溶液，就会向大脑发出信号，进而激活包括脑岛、额顶叶岛盖和纹状体在内的多个大脑区域。大脑接收到这些信号后，可能会分泌更多的多巴胺，进而影响运动员的认知功能和运动表现。

除此之外，运动员在长跑时呼吸频率加快，大量气体交换会导致口腔干燥。漱口能够使运动员的口腔保持湿润状态，缓解干燥不适。

运动员在“跑马”过程中，除了用水漱口外，还需要及时补充水分。比赛时，运动员身体热量增加，需通过汗液蒸发来散热降温。但大量出汗会导致体液流失，引起脱水。

于文仲说，及时饮水是防止脱水的有效手段之一。

“在长跑中，运动员如果感到口渴，可能身体就已经轻微脱水了。”于文仲介绍，正确的补水方式是，在比赛前一天增加饮水量，确保身体处于良好水化状态。马拉松比赛途中，每隔5公里就设有补给站，运动员可根据需要在补水站补水。但在马拉松比赛后期需要注意，不要频繁饮水，否则可能导致胃部不适，甚至出现呕吐等症状。

除此之外，长时间跑步会促使人体大量电解质流失，尤其是钠。因此，于文仲建议，参加马拉松比赛时，运动员最好选择含电解质的运动饮料，以帮助维持体内电解质平衡。

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“客厅马拉松”成室内健身新宠

最近，我国多地大幅降温。天气转凉，人们在户外运动后大量出汗，容易着凉感冒。相较户外运动，室内运动较少受到天气影响。因此用合适的室内健身项目替代户外运动，成为不少人的选择，“客厅马拉松”就是其中之一。

“客厅马拉松”爱好者可以在客厅绕圈跑、阳台原地踏步跑、卧室绕床跑，少则可跑三五公里，多则可完成半程马拉松。

在移动互联网时代，在家里跑步，也能参加比赛。此前多家机构开展“客厅马拉松”线上跑活动，短短几日就有数千人参赛。

跑步爱好者刘桂明说，跑“客厅马拉松”的好处是，参与者可以随时补充能量，还能播放喜爱的音乐。不过，在家中跑步，千万要注意，不能扰民，最好穿减震效果较好的鞋，动作上以小碎步为主；同时，切莫选择在别人午休或晚上睡觉时跑步。