戒不掉碳水？或是基因在起作用

如果你发现自己难以抵挡面包、面条或米饭的诱惑，那么你或许可以将一部分责任推给远古祖先。因为一项发表在《科学》上的最新研究，揭示了一个有趣的事实：人类对碳水化合物的渴望，可能深深植根于我们的基因中，尤其是唾液淀粉酶基因（AMY1）。

想象一下，在大约80万年前——比农业出现还要早得多的时候，一个小小的基因复制事件悄然发生，就像一颗石子投入了平静的池塘，激起层层涟漪。这颗“石子”就是唾液淀粉酶基因的首次复制，它让早期人类具备了更高效地分解食物中淀粉的能力。一项由美国布法罗大学和杰克逊实验室主导的研究，利用了先进的基因组技术，如光学映射和长读测序，为我们揭开了这个古老故事的一角。

故事的核心内容，讲述了这个存在于人类口腔中并能分解复杂碳水化合物（如米饭、面包和面条）的关键基因，其副本数量竟然早在80多万年前就开始增加。而正是AMY1基因的复制，为人类的身体消化大量淀粉类食物打好了基础。

研究人员分析了包括尼安德特人和丹尼索瓦人在内的68个古人类基因组，发现当时的狩猎者就已经拥有4到8个AMY1基因副本。这意味着，在我们开始种植小麦和水稻之前，人类的身体其实已经在准备迎接即将到来的“淀粉盛宴”了。

而当农业兴起时，那些携带更多AMY1基因副本的人能够更好地适应新的饮食模式，他们不仅能更有效地消化富含淀粉的食物，还可能因此有了更强壮的体魄去繁衍后代。结果，这些人的后代逐渐成为了社会的主要组成部分，他们的遗传特征也随之广泛传播开来。

有趣的是，不仅是人类，就连与我们共同进化的家养动物，比如狗和猪，也因为与人类共享富含淀粉的饮食，而拥有了更多的AMY1基因副本。这像是大自然精心设计的一场共舞，让我们与宠物伙伴一同享受美食的同时，也促进了彼此的生存与发展。

现在，当我们站在超市里纠结是否要买下一袋美味的面包时，不妨想想这背后隐藏着的数百万年的进化历程。我们可以感谢那些古老的基因，它们不仅帮助我们的祖先度过艰难岁月，也赋予了现代生活一抹别样的风味。下次当你忍不住吃掉那口香甜的面包时，也许你可以告诉自己：“我的基因让我这么做！”