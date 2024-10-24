癌细胞借核糖体“躲避”免疫追踪

荷兰癌研所科学家证实，癌细胞可利用这些核糖体来增强它们的“隐形”能力，从而躲避免疫系统的追踪。相关论文10月21日发表在《细胞》杂志上。这一发现改变了人们对核糖体的认知。

免疫系统时刻在监控着人们的身体。为了生存，癌细胞需要避开这种检查。癌细胞可能会利用人体的蛋白质工厂来让自己“隐身”。每个细胞中都包含数百万个微小工厂——核糖体。

新研究表明，当细胞接收到来自免疫系统的危险信号时，它们会改变核糖体，使一种带有伸出的灵活臂的核糖体（称为P-柄）占据优势。这种变化会加速特定抗原呈递，响应免疫系统。也就是说，正常细胞会表现得更活跃，更积极地向免疫系统展示自己。

团队发现，癌细胞能“故作镇定”，即通过影响它们的核糖体，使具有P-柄的核糖体更少，这意味着它们“表面”（外壳）展现的“情绪”更少。

就像人的面部表情一样，细胞表面也能透露出很多内部正在发生的事情。细胞用小块蛋白质“包装”自己，这样，免疫系统才能识别它们，并判断何时出现问题。如果癌细胞能扰乱这一过程，它就能对免疫系统隐形。

团队正试图弄清楚原理，如果遏制它们这种伪装能力，或许能让癌细胞更显眼，从而被免疫系统发现。