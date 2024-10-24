财政“真金白银”助力“两新”推进

“十一”假期期间，在辽宁沈阳各大家电卖场，不少顾客忙着排队结账。“我们在政府以旧换新补贴20%的基础上，联合商家额外加码补贴，助力家电焕新升级。”苏宁易购辽宁区域总经理姜维说。

辽宁省商务厅相关负责人介绍，在辽宁省开展的汽车、家电等展示展销配套活动中，汽车报废更新补贴最高2万元，汽车置换更新补贴最高1.3万元，家电以旧换新补贴最高2000元，让优惠直达消费者，加速释放消费潜能。

推动大规模设备更新和消费品以旧换新（“两新”），“真金白银”保障必不可少。为此，我国明确安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持“两新”工作。

“从8月底、9月初开始，各地方陆续推出具体的操作办法，主要是加力支持重点领域设备更新，进一步提升地方消费品以旧换新能力，有力拉动投资增长、释放消费潜力、促进产业发展。”财政部部长蓝佛安说。

《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》明确，有关资金按照总体9:1的原则实行央地共担。记者了解到，各省级财政部门积极安排配套资金，确保地方负担部分落实到位，部分地区还根据实际情况，因地制宜加大地方资金配套负担比例。

购买家电最高补贴成交价格的20%，以旧换新买新能源车最高补贴1.8万元，报废并新购置同种类农机报废补贴标准提高50%……《江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案》进一步明确当地支持消费品以旧换新的主要措施。

“我们积极筹措资金，加快资金拨付兑付进度，积极疏通消费者资金兑付的难点堵点，促进政策早日落地见效。”江苏省财政厅相关负责人介绍，江苏省根据中央有关支持资金积极安排配套资金，并明确全部由省级财政承担，着力减轻基层负担。

千里之外的四川省，大规模设备更新在财政资金支持下稳步推进。

成都泰华中成科技集团有限公司专注于永磁技术研发，开发的多个高新技术产品广泛用于能源、化工、环保等领域。“由于国家大力支持设备更新，我们今年初步估算能获得100多万元的补贴支持。这一政策可以帮助企业有效降低成本，加快技术成果转化，有力促进企业产销两旺。”公司财务负责人李竣年说。

四川省经济和信息化厅日前公示的信息显示，包括泰华中成公司项目在内，全省共有128个项目纳入今年设备更新和技术改造项目资金拟支持名单，涵盖生产线整体升级改造、环保技改、安全生产技改等。

截至10月18日，四川已下达国家超长期特别国债大规模设备更新专项资金约18.62亿元，已下达工业领域省级资金15亿元、医疗领域省级资金1.5亿元、建筑领域省级资金2.75亿元等。

支持“两新”工作资金投入大、涉及领域多，强化资金监管、保障资金安全尤为关键。

财政部经济建设司副司长赵长胜介绍，财政部已配合国家发展改革委等部门建立了定期调度机制，密切跟踪政策实施进展，压实各地项目和资金管理的主体责任。明确资金使用“负面清单”，并通过线上监控、线下核查等具体举措，防止资金挤占、挪用，让“真金白银”的政策落到实处、早见成效。

“下一步，财政部将会同有关部门密切跟踪资金分配下达情况，推动有关政策措施落实落细，确保‘两新’工作取得更大成果。”赵长胜说。

（新华社北京10月23日电 记者申铖、胡旭）