直播预告：呵护老年眼健康 让“视”界充满爱

眼部健康对每个人的生活质量至关重要。在现代社会中，由于长时间使用电子设备、不良的生活习惯以及环境污染等多种因素，眼部疾病的发病率逐年上升，如白内障、黄斑变性等，严重影响着人们工作和生活。

2024年10月24日15:00-16:00，四川省人民医院眼科主任吴峥峥，西南医科大学附属医院眼科主任吕红彬将做客“人民好医生”科普直播间，就如何呵护老年眼健康等问题进行交流，欢迎届时收看。

嘉宾简介

吴峥峥，四川省人民医院眼科主任，二级教授、四川人才工程“天府名医”，四川省眼科医学中心主任、眼科研究所所长，四川省青少年近视防控中心主任及省眼科质量控制中心业务主任，中国医师协会眼科分会委员，中华医学会眼科分会视光学组及防盲与流行病学组委员，四川省医学会白内障学组组长，四川省医学会眼科专委会候任主任委员，四川省医师协会眼科分会会长。

吕红彬，医学博士，主任医师，三级教授，博士/硕士生导师，博士后指导教师，西南医科大学附属医院眼科党支部书记，四川省卫生厅学术技术带头人，中国医师协会眼科医师分会视觉生理学组委员，中国老年医学会眼科分会委员，中国视力残疾康复专业委员会委员，四川省医学会眼科专委会副主任委员，四川省医学会眼科专业委员会眼底病学组副组长，四川省医学会日间手术专委会副主任委员，四川省医师协会眼科医师分会副会长，四川省预防医学会眼视觉保健分会副主委，四川省医学科技创新研究会眼科分会副会长。

如何收看：

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