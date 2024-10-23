以“起始强控”理念 诊治中重度过敏性鼻炎

秋冬一到，很多过敏性鼻炎（AR）患者会出现鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。流行病学调查显示，近年来过敏性鼻炎的患病率显著增加，部分国家和地区的患病率高达40%。日前，中重度AR“起始强控”治疗理念发布会在吉林省长春市召开，多位业界专家就过敏性鼻炎的病因和治疗展开讨论。

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院教授王德辉说，过去40年，我国过敏性鼻炎患者数量急剧上升，如今过敏性鼻炎已成为一种常见病、多发病，需要引起重视。

“由于过敏原不同，过敏性鼻炎的发病原因呈现出地域化差异。”吉林大学中日联谊医院教授朱冬冬说，南方沿海地区患者的过敏原以尘螨为主，而北方地区患者的过敏原多为杨柳絮、豚草、花粉等，呈现出季节性爆发的特点。

临床治疗中，许多患者都希望通过药物迅速根治过敏性鼻炎，却忽视了其作为慢性病的长期管理需求。“就诊的大多数是中重度过敏性鼻炎患者。他们往往是在打喷嚏、流鼻涕等症状较为严重时才来就医，并希望马上治愈。但过敏性鼻炎属于慢性病，无法根除，只能进行控制。”王德辉说。

面对中重度过敏性鼻炎治疗难度大、症状难以迅速控制的问题，专家们提出“起始强控”的治疗理念。南京医科大学第一附属医院教授程雷介绍，在患者就诊时，医生应采用最有效的药物快速缓解病情，用最短时间控制症状。“起始强控”理念将有助于逐步改变传统治疗方式，不仅能够帮助患者快速缓解症状，还能提升患者信心和治疗依从性，为后续的长期管理创造条件。

采访中，专家们一致呼吁，要推广“起始强控”治疗理念、加强多学科合作与科研平台建设、完善政策引导和社会支持体系，以有效应对过敏性鼻炎防治挑战，提高患者治疗体验和生活质量。