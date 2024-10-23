今日霜降：养生保健有何要点？

霜降是秋季的最后一个节气，此时节的气候特点为寒与燥。因此，在日常养生方面，应以强身御寒、温煦润燥为重点。

天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时介绍，霜降以后随着气温的降低，昼夜温差进一步加大，需关注气温变化，及时增减衣物，外出时可佩戴帽子、围巾、手套，并可穿着稍长些的衣物，以抵御风寒侵袭。需要注意的是，气温骤降时，寒邪凝滞关节，使得气血运行不畅，“不通则痛”，所以霜降后要格外重视关节的保暖。对于老年人或本身患有关节炎的人群，可佩戴护膝、护腰等佩具，不仅具有保暖作用，还可以在运动时起到稳定关节、加固韧带、保护肌肉等功能。

“加强体育活动，增强身体素质，提高机体对天气变化的适应能力，可减少疾病的发生。”韩娟表示，晨练健身有利于人体升发阳气，但避免过早，建议待太阳完全升起，气温稍有回升时进行。另外，因霜降后气温下降，人体血液循环变差，关节柔韧性减弱，在活动前一定要做好充分的热身，一般以10至15分钟为宜，身体热感上升或微有汗出的感觉即可。在活动结束后，也应进行适当的整理活动，调节放松，可以使身体更好地恢复并减轻疲劳。

韩娟指出，霜降之时，秋燥更加明显，人体易出现口干咽燥、咳嗽少痰、鼻干唇燥、皮肤干裂、便秘等情况。日常饮食不要因为外界气温较低而开始进食辛热燥烈的食物，应多吃温煦润燥、气平味淡、作用和缓的食品，以汤类、粥类最为适宜，如小米南瓜粥、莲子百合粥、枸杞银耳粥、莲藕排骨汤等。

“生活要规律有节，早睡早起，戒烟限酒，保持心情舒畅。”韩娟提示，晚秋时节万物凋敝，又逢肺金当令，五志在“悲”，易引人忧思悲伤。如果调节不当，可能会出现或加重抑郁消沉等心理状态。建议经常参加让自身放松减压的有益娱乐活动，如唱歌、画画、旅行等。