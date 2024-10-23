慢性病疼痛也是病，早防早治别“忍痛”

本报北京电 （申奇）今年10月21日至27日是中国镇痛周。日前，“关注慢性病疼痛，共建‘无痛’社区”全国媒体沟通会在京举行。

疼痛，作为几乎所有人一生中都会经历的感受，其影响深远，然而大多数人对疼痛的认知却仍然停留在“只是一种症状”的层面，往往选择忍耐而非积极寻求解决之道。会上公布的《慢性病疼痛风险社区预防和管理倡议报告》显示，我国63.4%的中老年人普遍经历过慢性病带来的疼痛问题，其中，类风湿关节炎、肿瘤、系统性红斑狼疮等带来的疼痛感最为强烈。中日友好医院疼痛科主任樊碧发表示，来就诊的中老年患者，疼痛发生多与慢性病密切相关。例如，因膝关节疼痛就诊的老年患者中，50%左右都是骨性关节炎。此外，慢性病共病越多，疼痛风险越高，疼痛程度也越高。

“随着年龄增长，免疫力下降，中老年人发生带状疱疹相关性疼痛的风险显著增加。”樊碧发介绍，伴有慢性病的患者发生带状疱疹后神经痛的风险高于健康人群，慢性病患者得带状疱疹后，感受到的痛感也更强。

如何更好地管理慢性病，远离疼痛威胁？对此，北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心主任王红介绍，在慢性病防治方面，全民健康生活方式膳食行动倡导“三减三健”，即减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼。同时，注意饮食均衡和保持适度运动。除了管理好慢性病本身，还需要积极预防其他共病发生。对于糖尿病、心血管疾病等慢性病患者容易叠加的疼痛性疾病如带状疱疹，可以通过接种疫苗来预防疾病发生发展，减少疼痛风险。