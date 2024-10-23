《肥胖症诊疗指南（2024年版）》发布

本报北京电 （申奇）近日，国家卫生健康委发布《肥胖症诊疗指南（2024年版）》，这是中国首部肥胖多学科诊疗的权威指南，着眼于进一步提高我国肥胖症诊疗规范化水平。

近年来，我国超重和肥胖人群的患病率呈持续上升趋势。作为慢性疾病中的独立病种及多种慢性疾病的重要致病因素，肥胖症的诊疗引发公众广泛关注。

根据《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》，按照我国标准，中国成年人（≥18岁）超重率为34.3%，肥胖症患病率为16.4%，6—17岁青少年儿童超重率和肥胖症患病率分别为11.1%和7.9%，6岁以下儿童的超重率和肥胖症患病率分别为6.8%和3.6%。

如何诊断肥胖症、哪种程度需要医疗干预？指南明确，肥胖症的诊断标准包括基于体质指数、体型特征、体脂比和儿童青少年肥胖症诊断标准四类。其中，在我国成年人群中，BMI（体质指数）达到或超过28kg/㎡（体重除以身高的平方）为肥胖症。

指南强调，肥胖症的减重目标应进行分层设定，需综合考虑肥胖症的程度以及肥胖症相关疾病的风险和程度。对于大多数超重和轻度肥胖症患者，可设定为在3—6个月之内，至少将体重降低5%—15%并维持；对于中、重度肥胖症患者，可设定更高的减重目标。同时，减重的速率也需要关注，减重过程中需关注脱水、肌少症和内分泌系统的变化，建议每3—6个月对减重效果和代谢指标进行评估。

指南明确，肥胖症治疗有多种手段，主要包括：行为心理干预、运动干预、临床营养治疗、药物治疗、外科手术治疗以及中医药治疗等。近年来，数字健康工具，如可穿戴设备、移动健康应用程序、远程监测设备等在肥胖症管理中得到研究和应用。在制定减重治疗方案时，应充分考虑患者心理预期，通过医患共同决策，综合使用不同手段，以期获得最佳治疗效果。