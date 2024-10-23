拼多多百亿补贴上线首个国家换新补贴专区

10月20日，今年的11·11大促正在火热进行中，拼多多继续加大补贴力度，百亿补贴第二轮“百亿消费券”活动正式开启，对补贴力度进行大升级，每人最高可领取2600元超大面额百亿消费券，首轮重点补贴手机、电脑、电视、冰箱、空调、洗衣机、小家电、厨房电器等产品，力促手机数码家电焕新升级，进一步释放平台的消费潜力。

据介绍，这一轮升级后的“百亿消费券”将从10月20日0点一直持续11月1日24点。活动期间，每人不仅可以领取2600元的消费券，还有机会获取5折消费券，在专区下单的商品均可在日常补贴价格上叠加消费券使用，消费者仅需打开拼多多app，点击百亿补贴，进入“百亿消费券”专区，即可一站购齐全网低价的实惠好物。

在平台超额补贴的基础上，百亿补贴2600元消费券专区部分家电产品还将叠加国家补贴福利，价格再降15%。

大促前夕，商务部等四部门发布“家电以旧换新”的相关工作通知，对个人消费者购买规定标准“8+N”类家电品种给予以旧换新补贴。目前，拼多多百亿补贴首个国家补贴消费专区也已上线，四川消费者可以率先进入活动页面，享受家电以旧换新等福利，最高补贴2000元，其他地区的国家补贴换新专区也正在持续上新中。

10月8日，拼多多百亿补贴正式启动本届11·11大促，首次推出“百亿消费券”，并将“加倍补”活动升级为“超级加倍补”，助力全类目商家销量长红。截至10月20日，与大促前一周的“加倍补”活动相比，参与首轮“超级加倍补”活动的商家、品牌，累计销售额增长了15倍以上，农货、小家电、美妆、母婴、日用百货等品类增长最为显著。

其中，软枣猕猴桃销量环比翻了3倍；追觅扫地机器人环比增长778%；小熊电器环比增长497%；Vidda电视环比增长699%；李宁运动服饰环比增长超140%；美妆品牌蜂花增长273%；INTO YOU环比增长774%；珀莱雅环比增长385%；德佑湿纸巾环比增长248%；海天调味品环比增长3275%；银鹭食品环比增长4656%。

“大促开始后，平台消费活力持续释放，尤其是百亿补贴等活动表现亮眼，多个类目实现超额增长。”拼多多百亿补贴相关负责人表示，随着大促逐渐进入高潮期，拼多多百亿补贴将继续加码补贴力度，2600元消费券专区也将持续扩大品类范围，力促商家多卖货，消费者多得实惠。