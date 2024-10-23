“霜降”的霜从哪“降”？（把自然讲给你听）

露和霜“皆由地发，非从天降”，形成机制大体相似，都是空气中的水分达到饱和时析出的自然现象

10月23日是今年的霜降节气。有人会问，“霜降”的霜从哪里“降”？是像雨和雪一样从天上降下来吗？二十四节气中，霜降与白露、寒露等都反映了气温下降带来的变化，露和霜又有什么区别？

其实，无论是露还是霜，“皆由地发，非从天降”。在天气晴朗、无风或微风的夜晚，地表散热迅速，导致近地面的空气温度下降到露点温度（即空气中水分达到饱和时的温度）以下，空气中多余的水分便会由气态转化为液态，凝结成小水珠附着在草叶、树叶等物体表面，这些小水珠就是露。相较于露，霜的形成条件更为苛刻。夜晚来临，当地面温度由0摄氏度以上降至0摄氏度以下时，空气中的水分会在地面或近地面物体上直接凝华成固态的白色冰晶，这些白色冰晶就是霜。霜的出现往往意味着天气更加寒冷。

从气象上看，露和霜的形成机制大体相似，都是空气中的水分达到饱和时析出的自然现象。一般来说，空气容纳水分的能力随气温的升高而增强，气温越高，空气可容纳的水分就越多；气温降低，空气对水分的容纳能力也随之降低。当气温降到一定程度，空气中多余的水分就会由气态转化为液态或固态，形成露或霜。二者的差别在于，当地面温度高于0摄氏度时，转化为露；低于0摄氏度时，凝华为霜。露和霜的形成与消失，其实就是物理现象中的液化与蒸发、凝华与升华过程。水蒸气遇冷转变为液态水的现象是液化，大气中多余水分遇冷变成露就是液化。水蒸气直接转变为固态冰晶的过程是凝华，霜就是大气中多余水分在一定条件下凝华形成的。

露与霜在我国大部分地区都能看到，只不过由于气候差异，出现的时间、频率有所不同。在南方，露出现得更为频繁，几乎四季可见，尤其是在春秋季的夜晚或清晨；霜则相对少见，一般形成于深秋或冬季。在北方，露与霜主要出现在秋季。尤其是深秋时节，随着气温降低，霜出现的频率会逐渐增加。即使在干旱地区如沙漠，只要满足一定气象条件，同样可以出现露和霜。

露和霜作为自然界水循环的一部分，生态效应明显。它们能增加土壤湿度，影响土壤微生态系统，为动植物提供必要的水分，同时也有助于减少空气中的尘埃，对改善荒漠地区微生态环境和固沙具有积极作用。

值得一提的是，露和霜与白露、寒露、霜降关系密切。白露预示着天气转凉，近地面空气中的水汽凝结为露；寒露意味着气温进一步下降；霜降则提示开始出现霜冻。这也提醒人们要适时增添衣物，多吃些温补食物，增强身体抵抗力。

露和霜体现着天气变化与季节更迭，了解这些现象并掌握它们的规律，体现了古人的智慧。

（作者为中国气象局气象宣传与科普中心高级工程师，本报记者李红梅采访整理）

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《 人民日报 》（ 2024年10月23日 15 版）