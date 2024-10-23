全方位筑牢药品安全底线（人民时评）

药品安全事关人民身体健康和生命安全，容不得半点马虎，必须长期抓、反复抓

邀请专家学者解读相关法规，向药企宣传监管政策，加强公众药品基础知识和用药安全科普，开展清理家庭过期废弃药品活动……前不久，“全国药品安全宣传周”期间，各地通过多种形式把安全用药知识送到群众身边，进一步提升了公众药品安全科学素养，为促进全民健康作出了贡献。

习近平总书记强调，“要切实加强食品药品安全监管”。党中央高度重视人民群众用药安全，要求用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责加快建立科学完善的药品安全治理体系。近年来，我国药品管理法规制度体系不断健全，药品监管不断强化，全国性的药品安全巩固提升行动深入开展，药品安全形势保持总体稳定。也要看到，由于医药行业快速发展，药品的种类和数量激增，销售方式复杂多样，市场监管难度不断升高。只有全方位筑牢药品安全底线，才能让群众买药放心、用药安心，推动行业健康有序发展。

强化药品全环节监管。53种中药饮片的最小单元外包装均未标注产地等相关内容；在未取得药品经营许可证情况下，购进并销售未经批准进口的药品……前不久，国家药监局公布了8起药品违法违规案例，有关信息显示，违法违规行为更加隐蔽。要加大监管力度，不断净化市场环境，确保每一个环节都符合法律法规要求。在这8起案例中，有4起与网络销售有关，药品网络销售应当成为监管重点。可以采取人工智能、大数据等智慧化科学监管手段，让药品来源可查、去向有痕、责任可究，确保网络销售不是法外之地。

严厉打击违法犯罪行为。新修订的药品管理法全面加大对违法行为的处罚力度，对构成犯罪的，依法追究刑事责任，保持对药品安全犯罪行为的高压态势。药监部门与公安、卫生健康、医保等部门协调联动，健全行刑衔接、联合惩戒等制度，加大执法办案力度，才能让药品监管“长牙带刺”、形成威慑。对于药品安全违法犯罪行为，要落实违法行为“处罚到人”，并实行行业禁入、从业禁止。提升违法犯罪成本，方能让从业者有敬畏之心，严格规范自身行为，自觉遵守药品安全相关法律法规。

做好安全用药科普工作，让群众掌握科学的用药知识，才能让每个人都筑牢自己的安全用药第一防线。健康教育从小抓起，像河北举办“中小学生药品安全科普大课堂”，通过互动小游戏、随堂测验和问答等形式，让学生掌握药品安全知识。医疗机构是使用药品最集中的场所，可以鼓励医护人员和药师参与患者用药知识普及，提高患者用药依从率。药监部门可以开展多种形式的科普活动，通过组织讲座、张贴海报、举办药品安全知识竞赛等形式宣传药品安全知识。

药品安全事关人民身体健康和生命安全，容不得半点马虎，必须长期抓、反复抓。各部门协同发力，全社会一起努力，方能切实消除群众身边的药品安全隐患，助力建设健康中国。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 09 版）