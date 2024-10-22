人民健康“五进” 关爱服务计划走进中冶交通。

秋日渐凉，在中冶交通建设集团有限公司（以下简称“中冶交通”）工会的支持下，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）近日走进中冶交通，为广大职工送来秋日里的暖心健康“福利”。

结合前期调研，本场“五进”计划围绕职工健康需求，设置了科普讲座、健康生活体验、健康筛查以及由名医“坐镇”的健康咨询等一系列丰富多样的健康服务。

在科普讲座环节，首都医科大学附属北京朝阳医院主任医师何新华为大家科普日常应急救护知识，围绕心肺复苏和如何使用自动体外除颤仪、脑卒中应急处理等内容做分享。职工们纷纷表示受益匪浅，深刻体会到了“时间就是生命”的紧迫性和掌握急救知识的必要性。

在健康管理体验区域，智慧中医脉诊服务台前早早排起了长龙。“这些健康科技真是让人大开眼界，期待有更多的智能健康产品为我们提供服务。”现场职工说。

在口腔健康筛查服务区域，依托专业检测设备，就可以将牙齿、牙龈的3D建模呈现在电脑屏幕上。一旁的口腔健康科普互动小游戏也备受欢迎。“原来我平常的刷牙顺序都是错的，这我可得拍下来好好学学。”参与体验的职工说。

在体重管理专区，几位职工跟随智能健身镜体验“居家式”健身，进行有氧操训练，新颖的互动式游戏体验让大家在欢乐的笑声中享受运动的乐趣。

现场还设置了健康饮水科普专区，工作人员细致讲解健康饮水科普知识。大家纷纷拿起杯子在净水机旁“尝鲜”，感受创新技术加持下的清冽甘甜。

活动中，大家咨询了脐带血相关服务知识，参与了健康科普知识答题竞赛、科学用盐有奖问答等互动环节，体验了乡村振兴营养食品、人民好医生视频咨询等项目，享受健康乐趣，学习健康知识。现场还开展了AI超声乳腺筛查，采用AI实时分析乳腺动态图像，自动标注疑似病灶，提供分类建议，让职工不禁感叹：“这样实用又新颖的健康服务真的办到我们心坎上了！”

北京中医药大学东方医院副主任医师周晶，北京医院主任医师李晶也来到现场，为职工们提供中医、全科健康咨询服务并给予健康指导。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。