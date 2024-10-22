补冬不如补霜降 怎么补法看过来

霜降，是二十四节气中的第十八个节气，也是秋季的最后一个节气，意为天气渐冷、初霜出现，冬天即将开始。中医认为，霜降时节人体内的阳气从收敛到潜藏，燥邪易导致人体津液亏损。借助这个时机进补，可以更好地吸收营养、增强体质、预防疾病，抵御寒冷的冬季。如何才算合理进补？霜降时节饮食要怎样进行调整？

在霜降期间，脾胃功能处于旺盛时期，适宜平补调胃。时令蔬菜中，可适当吃些萝卜、莲藕、淮山、板栗、莲子、花生。其中，萝卜能润肺定喘治咳嗽；莲藕能健脾开胃抗衰老；淮山能补脾养肾调经脉；板栗、莲子熟吃可调脾养胃止腹泻、补肾固本治腰膝；花生可养胃醒脾、滑肠润燥。

时令水果中的柿子、甘蔗、秋梨、苹果、橘子等酸甜口味的品类，可以适当食用，但不能贪吃。对于阴虚燥热的人群，尤其适合吃柿子、甘蔗、秋梨等，可起到调理脾胃、清热润肺、生津止渴的作用，适用于阴虚肺燥所致的咳嗽、胃阴不足所致的呕吐、燥热伤阴所致的口干口渴等。

药食同源，秋季进补适当添加药膳，可起到滋养作用。中医认为秋气应肺，秋燥过重会使肺阴受损，从而出现发丝毛躁、皮肤干燥瘙痒、细纹增多、口干鼻燥等阴虚肺燥之证。因而可顺应肺脏喜润恶燥的特点，在膳食中配合添加麦冬、百合、地黄、玉竹、杏仁、川贝、西洋参等柔润滋养之物，煲汤食用，起到滋养效果。

晚秋时节的萧瑟景象容易引人忧思，使人意志消沉，俗称“秋郁”。除了适当参加有益身心的活动外，饮食调养也很重要。可以吃一些具有行气功效的食物，如佛手、橙子、柑皮、韭菜、茉莉花、玫瑰花、茴香、大蒜等，适当增加牛奶、鸡蛋、羊肉和豆类等高蛋白食物的摄入，促进温润健脾。

此外，霜降时节饮食进补，要避免食用温燥的食物，尤其是老年人群，如果胡乱进补，不但起不到调养身体的作用，可能还会引起其他身体不适。

推荐五款常用的秋季养生膳方

1、大枣花生山药粥

【材料】山药1段、花生45 克、大枣10枚、大米100克。

【做法】先把山药、花生、大枣放入锅中，加水煮开，把大米放进去，煮熟后即可食用。

【功效】养脾补血、滋养容颜。

2、银杏萝卜粥

【材料】银杏20克，白萝卜75克，糯米75克，白糖适量。

【做法】白萝卜洗净切丝，用开水焯熟后捞起备用。银杏剥壳，沸水稍煮去衣后，与糯米一同入锅，大火煮开转成小火慢煮约45分钟，加糖再煮5分钟，然后拌入萝卜丝即可食用。

【功效】止咳平喘、健脾养肺。适合肺燥咳嗽、肺脾两虚之人。

3、紫薯银耳露

【材料】紫薯100克，银耳50克，莲子15克，冰糖适量。

【做法】紫薯切丁，莲子去芯，银耳泡发后洗净、撕小块备用。将紫薯、银耳、莲子放入搅拌机中，加入适量水，搅碎成浆，然后倒入锅中，加入冰糖，用中火边煮边搅拌至煮开即可。

【功效】健脾润肺，滋阴安神。适合虚火浮动、夜寐不安或大便干结之人。

4、百合玉竹老鸽汤

【材料】老鸽1只，玉竹30克，百合15克，枸杞15克，桂圆肉10克，生姜2片。

【做法】玉竹、百合、枸杞洗净备用，老鸽宰杀后去毛去内脏、洗净、切成大块，与其它材料一同放入煲中，加水适量，先用大火煲开，再转小火煲2小时，最后加盐调味即可。

【功效】滋阴养血安神。适合肺肾阴虚，兼有心神不宁、夜寐欠安之人。

5、腐竹杏仁生鱼汤

【材料】生鱼500克，腐竹50克，南杏仁30克，马蹄50克，生姜3片。

【做法】腐竹泡软切段，马蹄削皮后洗净切成两半，生鱼去鳞、腮、肠脏，洗净备用。把全部材料放入汤煲内，加水适量，大火煮开转小火，再煲1小时，加盐调味即可。

【功效】润燥化痰，敛肺止咳。适合咳嗽日久、肺阴耗伤之人。

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