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健康“医”点通

秋季脱发高峰期 这些防脱误区需警惕

陈子源

2024年10月22日08:39 来源：人民网

秋季天气渐凉，气候干燥，皮肤黏膜水分加速蒸发，皮脂腺分泌减少，进一步加剧了脱发问题。如何预防和改善脱发？常见的脱发误区有哪些？为此，人民网采访了江苏省中医院皮肤科医师刘佳。

(责编：郭思邈、高雷)




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