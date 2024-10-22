孩子沉迷手机家长该怎么办

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我家孩子今年上三年级了，非常迷恋手机。因为我家离学校较远，原本他是可以住宿的，但是为了玩手机，每天都吵着回家，严重影响了学习。请问面对这样的孩子，家长该如何做？

专家观点

北京市密云区不老屯镇中心小学校长王永伟：孩子迷恋手机的现象非常普遍，并且年龄呈现低龄化的趋势。作为家长，应该及早地采取措施，避免孩子迷恋程度加深，带来更大的影响。

首先，家长需要面对现实。孩子迷恋手机是个比较普遍的问题，很多家长都因此感到困惑和苦恼。这时，家长不要因为手机和孩子产生对立情绪，好的情感关系是解决问题的基础。

其次，应耐心评估。由于学生自控能力弱，迷恋手机的原因多种多样。面对迷恋手机的孩子，家长切忌用简单粗暴的方式直接制止或干预，一定先从学生心理需求、社交需求、娱乐需求、学习需求以及其他家庭环境等多个角度来查找原因。同时，家长还要对孩子的迷恋程度进行评估，既不能轻描淡写，也不能简单粗暴，更不能矫枉过正，只有家长对原因和程度做到心中有数，才能对症下药，有针对性地采取措施。

对于此类问题，家长应该弹性施“策”：

策略一：清“君”侧。如果孩子迷恋手机，家长一定先从自身做起。一是自己不在孩子面前摆弄手机，妥善保管好，在必要时，可以通过技术手段限制手机的部分功能，如关闭游戏应用、限制上网时间等。二是家长之间要做好约定，在吃饭、睡觉前，或者家庭聚会等场合，减少或者禁止使用手机，给孩子做榜样。

策略二：请“君”入瓮。当孩子和家长索要手机，或者正在玩手机的时候，家长不要直接拒绝或者制止，而是与孩子协商，让孩子自己说出玩多长时间、时间到了怎么办，如果没有按照约定怎么办。这样做，不仅培养孩子的契约精神，还能感到家长是尊重自己的，既学会遵守规则，又增进了亲子关系。

策略三：邀“君”共舞。孩子迷恋手机都是有原因的。当家长基本掌握原因后，就可以有针对性地转移他们的注意力，或者邀请孩子参与其他感兴趣的活动。例如有意识地创造更多的机会带孩子和伙伴一起玩耍，通过家长和伙伴的陪伴，占据或者压缩学生迷恋手机的想法。

策略四：赏“君”有法。小学生渴望得到别人的赏识。当孩子每周减少手机使用时间，或者遵守规则而取得进步时，给予适当的奖励，如表扬、额外的自由时间或他们感兴趣的书籍等，让他们感受到什么样的做法是被认可的，什么样的表现是不被赏识的。同时，需要家长注意的是要深入了解孩子其他积极的、健康的兴趣，更多地用这些有益的兴趣作为奖励。

策略五：合力为“君”。孩子迷恋手机是个很棘手的问题，单纯依靠家长，或者依靠学校都不好解决。需要家庭与学校之间多沟通、多配合，彼此补台，形成真正的合力。哪怕效果慢些，也要有耐心，有恒心。

策略六：寻求帮助。如果孩子沉迷手机的情况确实很严重，影响到了正常的生活和学习，家长应寻求专业心理咨询师或教育专家的帮助，他们可以提供更具针对性的解决方案和建议。