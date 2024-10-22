各类养老服务机构和设施数比2019年增加1倍

规范命名乡村地名45万条，推动900余万条乡村地名在互联网地图平台规范标注上图；全国各类养老服务机构和设施达41万个，其中社区养老服务机构和设施达36.9万个……10月21日，民政部举办“民政这五年”系列专题第一场新闻发布会，重点介绍了区划地名工作、老龄工作、养老服务工作、儿童福利工作等方面的情况。

地名管理是社会治理的重要组成部分，是民政工作的重要内容。“近年来，我们以修订和实施《地名管理条例》为主线，大力推进地名管理服务和文化保护传承。”民政部区划地名司副司长王晓东介绍，“乡村著名行动”开展以来，截至2024年10月中旬，全国已规范命名乡村地名45万条，设置乡村地名标志35万块，安装楼门牌1450万块，推动900余万条乡村地名在互联网地图平台规范标注上图。此外，中国·国家地名信息库已收录数据1400余万条，接下来将持续更新完善。

人口老龄化是今后较长一段时期我国的基本国情。民政部老龄工作司副司长廖明介绍，我国老龄政策法律体系不断完善，老年人的各项保障制度不断健全、保障水平稳步提高，老年人社会参与更加积极，老年友好型社会建设成效明显。“下一步，民政部将加强老龄工作统筹协调，保障老年人劳动就业创业权益，扩大‘银龄行动’规模和影响。”廖明说。

在养老服务方面，民政部养老服务司副司长李永新介绍，“十四五”时期组织实施居家和社区基本养老服务提升行动项目，已支持184个项目地区建设34.7万张家庭养老床位，提供64.7万人次居家养老上门服务；落实“十四五”规划纲要部署，推动各地在县区层面建成413个示范性居家社区养老服务网络。

“截至今年二季度末，全国各类养老服务机构和设施41万个，其中社区养老服务机构和设施36.9万个，与2019年相比分别增加了1倍、1.2倍。”李永新说。

据介绍，民政部还将加快推进县（区）、乡镇（街道）、村（社区）三级养老服务网络建设，推动养老服务资源向老年人周边、身边、床边汇聚；培育连锁化、品牌化、专业化社区养老服务机构，按需增加老年人急需的短期托养服务、入住机构前的过渡性适应性服务；指导各地用好各类资金投入渠道，落实普惠养老专项再贷款、开发性金融等支持措施。

此外，民政部儿童福利司副司长赵泳介绍，截至2024年6月底，全国共有41.4万名事实无人抚养儿童被纳入保障范围，平均保障标准为每人每月1484.1元。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 04 版）