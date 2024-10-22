2025年度“北京普惠健康保”启动投保

本报北京电 （记者熊建）2025年度“北京普惠健康保”上线发布会日前在北京举行。北京市医疗保障局、中共北京市委金融委员会办公室、国家金融监督管理总局北京监管局等政府部门相关领导、6家共保体成员单位代表等共同见证了2025年度“北京普惠健康保”的正式发布。

今年的保费仍保持195元不变，保障范围涵盖医保内自付、医保外住院自费以及106种国内外特定高额药品费用，累计保额达300万元。针对连续3年参保且无出险记录的被保险人，还新增加了连续参保优待，不仅将医保目录外自费责任免赔额进一步下调，还可享受专属的、实用丰富的健康管理服务。2025年度“北京普惠健康保”参保截止时间为2024年12月31日。

作为北京市唯一由政府指导监督的城市定制型商业补充医疗保险，“北京普惠健康保”自2021年推出以来，坚持普惠公益导向、便民利民原则，受到了市民们的广泛关注与支持。2025年度“北京普惠健康保”参保条件宽松，依旧不限年龄、户籍、职业、健康状况，既往症患者可保可赔。首次投保时以健康人群身份投保并且一直持续投保未中断，即使在保险期间内罹患特定既往症，2025年连续参保后仍可按健康人群待遇标准获得赔付。

在政府的指导监督下，“北京普惠健康保”坚持“应赔尽赔”。过去3年，“北京普惠健康保”已惠及数十万参保家庭，累计受理理赔案件超24万件。截至2024年9月，最高赔付金额超69万元，最大年龄受益人107岁，最小年龄受益人仅4个月，为众多患病家庭带去及时保障，惠民成效显著。

“北京普惠健康保”持续优化理赔流程，提高理赔速度。通过“北京普惠健康保”微信公众号，参保人可便捷地填写领款人账户等相关信息，无需提供医疗票据等理赔材料（特殊情况除外）即可获赔，极大地简化了理赔流程，提高理赔效率。