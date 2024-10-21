因地制宜推动地市级公立医院高质量发展

近年来，为贯彻落实《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥公立医院在保障和改善民生中的重要作用，各大地市级公立医院都开展积极探索实践。近日，由人民健康发起的“2024公立医院高质量发展专题调研交流”在深圳举行。在专题交流环节，来自不同地区的医院管理者，围绕地市级公立医院高质量发展进行实践经验分享。

“地市级公立医院要狠抓运营管理队伍建设、运营信息化建设、适应医保支付方式改革、聚焦功能定位优化资源再分配等工作。”人民健康地市级公立医院高质量发展研究中心首席专家、扬州大学医院管理研究院院长王静成认为，进一步推动医院运营管理高质量发展，医院可从以下几点入手：全面学习，精准理解医院运营政策文件；全面聚焦，狠抓运营关键工作推进落实；全面剖析，优化调整医院病种收治结构；全面落实，适应医保支付方式改革要求；全面推进，加快部署医院智慧运营系统；全面呼吁，积极推进医疗服务价格调整。

江苏省人民医院宿迁医院副院长刘翔围绕医院中心化建设进行分享交流，他认为，医院中心化建设的目标是提高医疗服务质量，增强医院竞争力，满足患者多元化的医疗需求。医院中心化的三大要素包括各类资源的优化配置、信息技术的深入应用、物理空间的合理规划。因此，医院通过中心化建设打造高质量、高水平的医疗服务，需要做好全生命周期业务扩展、全链条化流程改造、多学科化综合服务、全智慧化效率提升等工作。

医院后勤运维管理的提升，是推动医院高质量发展的重要一环。河北省秦皇岛市第一医院院长王益民分享了该医院在后勤运维管理方面的智慧化实践经验：“医院后勤管理建立了‘内有制度、外有标准、数据呈现、团队协作’的模式，实现了物品分区明确。同时，库房定位摆放，内部分区、分架、分层管理。通过文件目视化管理、机房标准化管理，实现环境与行为建设规范、统一。此管理模式提升了后勤的整体素养，成为后勤文化的重要组成内容。”

医疗质量管理是按照医疗质量形成规律和有关法律法规要求，运用现代科学管理方法，对医疗服务要素、过程和结果进行管理与控制，以实现医疗质量系统持续改进的过程。“医疗质量管理是一项长期而复杂的系统工程。”江苏省苏北人民医院党委书记束余声从人才、学科建设等方面，进行了医疗质量管理经验分享：“结合医院总体质量和安全管理目标，我院细化三级质量管理组织架构，形成了各层级职责明确、各司其职、上下互动、齐抓共管工作机制。未来，我们将聚焦医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价四大维度，引领医院走高质量发展之路。”

“随着医疗技术的不断发展和进步，医疗质量安全管理将面临新的机遇和挑战。”陕西省吕梁市人民医院党委书记乔晓红直言，当前，我国医疗质量安全管理相关法律法规和政策制度还需要不断完善，医务人员的质量意识和管理能力还需要进一步提高，医疗质量安全管理的成本和效益还需要进一步平衡。展望未来，医疗质量安全管理将更加注重信息化、智能化、标准化和精细化。

现场，江苏省昆山市第一人民医院党委书记尹弘青、江西省赣州市第三人民医院党委书记陈怡文、四川省绵阳市中心医院副院长何梅、江苏省连云港市第一人民医院党委副书记王乐平、深圳边检总站医院副院长卢涛围绕“多措并举提升医院运营管理效能”进行互动分享；广西壮族自治区贵港市人民医院院长覃斌、江苏省太仓市第一人民医院书记邵雪峰、江西省九江第一人民医院院长唐尤佳、广西中医药大学客座教授陈锦围绕“多措并举提升医院患者精益服务水平”进行交流探讨，通过多角度经验分享，探讨地市级公立医院高质量发展可行路径。