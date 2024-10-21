2024年中国慢性病防控大会：以体重管理“小切口” 应对慢病防控“大问题”

10月19日，由国家卫生健康委医疗应急司指导，中华预防医学会、中国疾病预防控制中心、国家癌症中心、国家心血管病中心、国家呼吸医学中心主办，中国疾病预防控制中心慢病中心、中华预防医学会慢性病预防与控制分会等相关分支机构承办的2024年中国慢性病防控大会在北京举行。多位与会专家认为，防控慢病，健康生活方式是基础，早发现、早干预是关键，规范健康管理是重点，基层能力提升是保障。还应通过体重管理“小切口”，应对慢病防控“大问题”。

2024年中国慢性病防控大会现场。（主办方供图）

体重是观察人体营养和健康状态的一面镜子。当前，随着社会发展和生产生活方式的改变，居民超重和肥胖问题日益突出，亟待加强干预、予以改善。为此，中华预防医学会会长李斌建议：“百个城市、千个县区、万个家庭共同参与到体重管理活动中来，形成从城市到乡村，从家庭到个人的全面覆盖，从而让体重管理成为全民追求的健康目标。”

“当前体重异常，尤其是超重和肥胖问题，已成为导致多种重大慢性病的重要危险因素，严重威胁公众健康。”中国疾控中心慢病中心主任吴静认为，“调查数据显示，我国有超半数的成年人面临超重和肥胖困扰，这一现状亟待采取有力措施进行干预。”

“当前，慢性疾病负担依然沉重，且慢性病主要危险因素尚未得到有效控制。”国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长沈洪兵详细介绍了我国慢性病流行态势及防控进展。他认为：“慢性病综合防控需要提标扩面，并以生活方式干预作为重点、以健康体重管理作为目标、以新技术为手段、以科学研究为基础、以大数据综合检测为支撑，全面提升慢病防控水平。”

加强体重管理，既需要个人努力，也需要社会合力。在解读健康中国行动—四大慢病防治行动实施方案时，国家卫生健康委医疗应急司副司长高光明认为，通过体重管理小“切口”，推动解决慢病防控“大问题”，是一个非常好的切入点。但切实落实“体重管理年”工作，还需要紧抓“动员社会广泛参与”这一关键点，营造社会支持性环境、强化家庭体重管理作用、发挥专业技术优势和中医药作用、倡导健康消费新理念，以实现人人参与、人人受益的良好局面。

会上，体重管理年“百城千区万家”联合响应仪式启动。

体重管理年“百城千区万家”联合响应仪式启动。（主办方供图）

国家基层糖尿病防治管理办公室主任、中国工程院院士贾伟平，中国健康教育与促进协会副会长孔灵芝，国家心血管病中心副主任、中国医学科学院阜外医院副院长李志远，国家癌症中心副主任高树庚和国家呼吸医学中心副主任高海鹏参与主题为“顺应国际发展 加强慢病同防共管”的圆桌论坛。

圆桌论坛环节。（主办方供图）

参与圆桌论坛的嘉宾们认为，体重异常特别是超重和肥胖，是导致糖尿病、高血压等心脑血管疾病和部分癌症等疾病的重要危险因素，所以做好慢性病防控和预防需要关口前移、综合防控，把好“体重管理”关。