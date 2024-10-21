BMJ中国慢病挑战专刊在2024年中国慢性病防控大会上正式发布

10月19日，《英国医学杂志》中国慢性病当前挑战专刊（以下简称“BMJ中国慢病挑战专刊”）在2024年中国慢性病防控大会上正式发布。

专刊发布仪式。（主办方供图）

“在慢性病防治中，药物起到了很大的作用，但非药物干预的作用往往被低估。此外，药物干预和非药物干预不是对立的，而是可以相互补充。所以，建议慢性病防治进一步加强非药物干预措施，尤其是针对生活方式的措施。”中国疾控中心慢病中心主任吴静作为专刊文章作者之一，感触颇深：“将中国的慢病防控故事讲好，向国际同仁分享中国经验与智慧，是我们的光荣任务和职责所在。也希望本次专刊发布可以作为慢病防控工作中的又一个新起点，激励更多国内专家分享慢病防控思考与经验，为全球带来更多健康福祉。”

据介绍，BMJ中国慢病挑战专刊一共包括8篇文章，由中国疾控中心慢病中心和北京医院牵头，北京协和医学院、上海交大瑞金医院、北京大学医学部、深圳理工大学、香港中文大学、世界卫生组织和美国UCLA等单位的40位作者共同编写，内容涵盖慢性病的定义、非药物干预、数字化与慢性病防治、老龄化挑战思考等。

“人口老龄化带来的不仅仅是慢性病问题，随年龄增加的人体生理储备和器官功能下降而导致的衰弱，也是老年人群面临的重要健康挑战。医疗体系需要有针对性地将衰弱评估和照护整合到老年共病管理策略之中。”国家老年疾病临床医学研究中心执行主任奚桓是本次专刊中《衰弱作为老年人共病管理的突破口：中国面临的挑战与机遇》文章的作者之一。他说，在应对老龄化和慢性病防控问题上，期待社会各界共同助力、参与其中，加强治疗老年综合征，促进整体工作能力水平提升。

《英国医学杂志》高级临床研究编辑、深圳理工大学讲席教授唐金陵详细介绍了本专刊8篇文章的内容。他是本专刊的责任编辑，也是其中《定义慢性疾病需以疾病为中心》文章的通讯作者。他说，对抗慢性病之路漫漫，这些文章并非为了提供最终的肯定答案，而是为了激发更多的研究、讨论和对话，不断改进循证、有效、公平的慢性病防治策略。