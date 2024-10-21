每天刷牙，你的牙刷选对了吗

健康生活，从“齿”开始 。每天清晨与夜晚，简单的刷牙动作，不仅是个人卫生的基本习惯，更是守护口腔健康、预防牙周疾病的关键步骤。那么，在这个看似平常的习惯中，你的牙刷选对了吗？

软毛刷硬毛刷怎么选？漱口水可以代替刷牙？电动牙刷效果更好吗？本期《人民优选来了》邀请中华口腔医学会名誉会长、北京大学口腔医学院口腔颌面外科教授俞光岩为大家答疑解惑。