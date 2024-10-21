直播预告：党建引领公立医院发展 创新提升医疗服务质量

为助力公立医院开展党建工作，加强党建工作经验交流与分享，由国家卫健委全国医院党建工作指导委员会办公室指导的公立医院党建栏目《书记来了》在人民好医生客户端上线，邀请全国公立三甲医院党委书记做客栏目，畅谈党建心得与经验。

高质量党建对推动医院高质量发展有何重要意义？医疗机构该如何将高质量党建与医院业务深度融合，互相推动以谋共发展？10月22日10:00至11:00，杭州市第三人民医院党委书记张祖勇将做客《书记来了》，与大家分享医院在加强党建、促进医院高质量发展等方面的经验和做法，敬请关注。

专家介绍：

张祖勇， 主任医师，教授，博导，杭州市医疗卫生领军人才，杭州市第三人民医院党委书记，中国中医药研究促进会脑病学分会副会长，中华中医药学会脑病学分会委员，浙江省中西医结合学会临床药学专委会主任委员；浙江省医师协会中西医结合医师分会常委，浙江省医学会神经外科分会委员，杭州市医学会副理事长，杭州市中西医结合学会副理事长，杭州市康复医学会副理事长，浙江省十三五脑病重点专科带头人，杭州市重点学科脑病学带头人。

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