中医夜市火热 圈粉年轻群体

青春派潮流

最近一段时间，北京等多地办起了中医夜市，涵盖问诊、开方、针灸、推拿、养生、保健、膳食、文化推广等诸多活动，吸引了不少年轻人。在中医夜市上把把脉，扎扎针，买一个香囊，喝一杯茶饮，成了年轻人夜生活的新选择。

“每天问诊200多人，多一半是年轻人。”北京市丰台中西医结合医院中医专病门诊主任焦志宏医生表示，“年轻人白天可能因为工作没有太多时间去医院检查，又希望了解自己的身体状况，所以晚上来夜市咨询问诊。”

但焦医生也想提醒：“这些年轻人的问题多是熬夜和饮食不规律造成的，首先要改善的还是少熬夜。”

假期爆火

年轻人北京夜市体验中医

“十一”国庆假期的最后一天，由顺义卫健委指导、北京京顺医院承办的中医夜市在京顺中医堂广场开市，尽管已经是假期的最后一天晚上，但丝毫没有影响中医夜市受欢迎的程度。

10月9日是该夜市的最后一天，晚上6点多，夜市内开始人潮涌动。现场设置了中药代茶饮品、中药辨识、中医义诊、中医科普、手工体验等活动区域，每个区域前都有很多市民排队准备体验一番，其中有不少是年轻的面孔。

最吸引年轻人的当属中药奶茶馆，在距离夜市结束还有两个小时的时候，这些由中药材作配料制成的奶茶就被试喝光了。旁边的阿胶馆也同样火爆，“活动第一天我们准备了七八百根牙签用于试吃，全部都用光了，第二天、第三天来免费试吃阿胶的人更多。”馆内的工作人员介绍说。

在中医义诊相关区域，艾灸、推拿、耳穴压丸等多种传统疗法，在这里得到了生动展示。来自中国中医科学院针灸医院、西苑医院、广安门医院、东直门医院、京顺医院的中医专家现场义诊，为大伙解答健康疑问、讲解中医养生知识，还提供一对一的中医健康建议。

00后的小赛是从社交媒体上刷到了中医夜市的消息，带着女朋友一起过来的。“抱着玩的心态来的，而且我女朋友对养生比较感兴趣，就想一起体验一下号脉、推拿这些传统的中医项目。”小赛说。

在该中医药夜市里，还有很多和小赛抱着同样想法的年轻人。00后的小张家住北京市朝阳区，专门坐了一个多小时的地铁来到夜市。

相比于传统中医院，小张感觉中医夜市上既能和专家面对面咨询，还能体验各种中医茶饮，感觉更轻松，更好接受，“总结来说，就是能品、能看，还能玩，更能治未病、学养生、长知识。”

一直持续到晚上9点，中医药夜市准备“收摊”，现场仍热闹非凡。场馆前的各个摊位都还排着长长的队伍。“队伍就到这儿啊，看完这些就结束了，不能再排了。”尽管工作人员多次提醒，但人们依旧意犹未尽，不愿主动离去。

多地举办

中医夜市活动丰富

北京举办的这个“中医夜市”，在全国并不是“独一份”。今年暑期，其他一些省市也举办过规模更大、功能更全的中医夜市。这些中医夜市，基本都由当地各级卫健委或中医院组织、主办。

各大中医夜市的受欢迎程度，都可以用“游人如织”来形容。

在合肥，中医夜市里除了大夫义诊外，还有二十多个摊位占满整个广场。大屏幕上还一直播放着八段锦、五禽戏的宣传片，很多人围在广场上跟着打八段锦。

在南阳，中医夜市已经在此前举办过多次。除了把脉义诊、针灸推拿之外，南阳中医夜市还有蹴鞠、投壶等中国传统文化的活动区，夜市里还举办了识别药材的小课堂，很多年轻人一边喝着养生酸梅汤，一边学习了解中医知识。

在沈阳，由辽宁中医药大学主办的中医夜市曾因人流量太大，不得不在最后一天“移师”奥体中心体育场举办。

95后赵蕊在沈阳中医夜市开市的第二天，去凑了凑热闹。发现夜市里面人挤人，根本走不动。本来，赵蕊想在夜市里的“胃肠科”让医生给调理一下，但号脉的队伍排得太长，她只能去针灸区体验一下，之后又买了一点中医夜市里的养生产品。

据赵蕊说，沈阳中医夜市里，除了有各种科室的义诊外，还有很多摊位，有卖养生用品的，有卖茶饮的，还有中医文创产品和中医互动游戏；夜市中的树上挂着保健养生的金句，灯火辉煌，下面坐着经验丰富的老中医，给人一种别样的感觉。

“太火了，到处都在排队。”赵蕊说，中医夜市里除了心脑血管诊区的中老年人集中一些以外，其他区域排队的基本都是年轻人。

从事新媒体工作的小李也去了沈阳的中医夜市，同样意犹未尽。小李说，这些年各地开过各种市集，她其实对这些市集已经麻木，没啥大兴趣了，“各种市集都大差不差，但中医夜市还是第一次听说。”

小李在夜市上自己制作了一个中药香囊，很是喜欢。她亲手体验将薰衣草、玫瑰花、橘皮、柴胡、合欢等捣药装袋，又自选了一个绣着悦心畅达的中药香囊套上。摊主说，平时把香囊带在身上，可以起到舒缓压力的作用。

小李还在夜市的美食药膳区看到了“五行饺子”——一种代表金木水火土五行的面点，也觉得特别好玩。小李认为，沈阳的中医夜市环境好、有互动，是一种沉浸式的新式市集。

夜市义诊

听取医生建议后续系统治疗

赵蕊每次生理期都会有一些不舒服，这次见夜市有针灸治疗，排队的人又不太多，她就尝试了一下。夜市上，来自中医院的医生给她施针后，建议她后续还是要再去医院系统地治疗一下。

从夜市回家后没过几天，赵蕊就按医生的建议，去医院挂了号并开了几服药服用。在针药的配合下，她觉得自己的症状有了明显改善，“这次在夜市扎针的感觉很不错。”

在夜市里，赵蕊还买了几盒黄芪玉米粉，一个纯木质的梳子和几个香囊，她觉得夜市里的这些养生保健品的价格跟网上差不多，比一般的实体店还是要便宜些。

她觉得，中医夜市的形式很新颖，很吸引人，能将中国传统医学文化潜移默化地渗透到日常生活中，既给年轻人体检、治病，又能推广中医，真的很不错。

合肥的中医夜市活动，也让不少年轻人觉得很值得。胡梦在合肥的中医夜市逛了两个多小时，完全改变了自己对中医的刻板印象。她这才知道，中医除了号脉、汤药和针灸，还有耳穴埋豆、刮痧、艾灸等多种治疗方式。

来中医夜市前，胡梦一直被腰疼困扰，去了医院几次都没查出问题，但她就是觉得不舒服。

在中医夜市上和大夫沟通后，大夫针对她身体的情况做了义诊，不但耐心解答了她的问题，还免费为她做了耳穴埋豆，解决她的腰疼问题。她也因此了解到了一些中医的疗效，对于亚健康状态的调理也很有效。

“腰酸背痛腿抽筋”是当代年轻人亚健康状态的写照，这类症状说重不重，但说轻也不轻。中医夜市，让部分年轻人在休闲之余把工作生活压力导致的身体健康问题得到了缓解和治疗。

27岁的小薇，在北京顺义的中医夜市，便体验到了推拿的神奇魔力。“经常伏案工作肩颈总不舒服就体验了推拿，按的时候酸酸的麻麻的，按完居然放松多了！”尽管排队排了一个多小时，但小薇觉得是值得的，她还体验了号脉，医生通过脉象就看出她日常饮食和作息不规律，“真是太神奇了，我打算之后去中医院挂个号看一下，再让医生给我推推肩膀！”

推广中医

夜市形式很受年轻人欢迎

在伊犁开医馆的李医生家里是七代中医传承，这次受当地卫健委邀请也参与到了中医夜市活动中。由于日出时间不同，新疆伊犁的中医夜市举办的时间更晚，从晚上10点到12点。

李医生说，夜市主要是各家中医院和中医诊所的大夫在把脉义诊，此外还包括针灸、拔罐、耳穴埋豆等治疗方式。她此次夜市带去很多的药茶和香囊，很受欢迎。其中安神香囊、鼻炎香囊和防疫香囊的销量最好。尤其是安神香囊，无论是睡眠不佳的老人还是压力大的年轻人，都特别喜欢。

李医生认为，中医夜市的方式对推广中医有很大好处，尤其夜市的形式很受年轻人的欢迎。通过中医夜市，让年轻人了解到中医除了把脉开方，还有很多种治疗保健的手法。

但这几天夜市让她有些苦恼，夜市的时间太晚，她有点不适应。不过，逛中医夜市的年轻人们倒对晚上这个点没那么敏感。赵蕊说，沈阳中医夜市到晚上10点结束，她觉得并不算太晚，平时这个时间她也还没睡觉。当然她也理解夜市来坐诊的大夫们，毕竟他们第二天还要早早上班，晚上10点已经是大夫们最大努力的结果了。

逛过合肥中医夜市的胡梦觉得，合肥中医夜市晚上11点结束，也还可以接受。主要是平时大家下班就比较晚，如果时间放在下午就没办法来体验了。她觉得，夜市和早睡早起并不冲突，毕竟夜市不是天天有，偶尔去逛一下，还挺开心的。心情好身体自然也就有调节，这和中医倡导的不熬夜并不冲突。

由于广受年轻人喜爱，除了专门的中医夜市之外，其他主题的夜市也开始尝试搭载中医摊位。今年中秋假期，北京市丰台区卫健委组织多家医疗机构参与北京园博园的“京彩灯会”，摆起“中医摊位”。

养生建议

调整作息饮食多运动多锻炼

北京丰台中西医结合医院焦志宏医生是85后，是此次在灯会坐诊的中医之一。三天来，他平均每天为200多名游客把脉，了解他们的身体状况并提供了一些建议。

焦医生介绍，到夜市把脉的多数是年轻人，大家的问题主要集中在因作息和饮食不规律，导致的脾胃不和及心理压力大。他给大多数人的建议是，调整作息和饮食，保持心态平和，多运动、多锻炼；可以打打八段锦、五禽戏来养生。

在夜市义诊中，如果有游客在把脉过程中发现身体确有问题，焦医生也会建议他们再到医院检查，进行后续的治疗。

焦医生表示，年轻人平时都忙于工作，很难有时间调理身体，去医院看病还要请假。好不容易遇到中医夜市这样的机会，来了解一下身体状况也是好的。

不过，他仍然希望年轻人养成早睡早起的习惯。“从中医的角度讲，超过晚上11点仍未入睡都属于熬夜，当代年轻人熬夜现象普遍，大家最好还是早点就寝。”

本版文/本报记者 张子渊 朱健勇 张知依 实习生 曾敏

统筹/林艳 张彬