从“要我锻练”变为“我要锻练”（特写）

“脚要站稳，胳膊摆直，眼睛盯住……”走进安徽省合肥市师范附属第二小学（以下简称“附小二小”）射击馆，体育教师张磊正为学生讲解射击动作要领。四年级学生宣智超稳稳端着激光步枪，动作有模有样。“练射击提高了我的专注力，心更静了。”宣智超说。

今年春季学期，合肥市在部分中小学试点每天一节体育课，秋季学期开始在全市义务教育阶段学校推广。这一做法得到学生欢迎、家长点赞。绿茵场上，孩子们有更多时间踢球了；体育馆里，不同班级的学生打乒乓球、练武术、跳啦啦操，收获了健康和快乐。

从过去的每周3至4节体育课，到如今每天一节体育课，改变的不只是课时。不少学校引入特色体育项目，形成“一校一品”。在附小二小，足球、武术、射击等项目纳入课程体系，并增加了花样跳绳、飞盘等新兴项目，为不同学龄段学生提供更多选择。

附小二小的校训中，“爱锻炼”排在首位。从体育课到大课间，再到课后体育活动，学生们参与热情极高。该校校长孙朝莲表示，学校体育教学成果丰硕，射击队在安徽省锦标赛中4次获得团体冠军。

“学校坚持‘健康第一’的教育理念，不断丰富体育课和体育活动内容。”孙朝莲介绍，2023年，附小二小学生体质健康抽测优良率达到86.69%。

合肥市越来越多的中小学校加入探索与创新的行列。在包河区，不少学校引入智能健身器材。学生跟着屏幕中的“数字人”做运动，会得到一份详细的评测报告，运动效果有了数据反馈。

针对体育教师师资不足的问题，合肥市第四十八中学滨湖教育集团主动与高校合作，引进优秀大学生辅助教学。在该校校长张伟看来，“这样一来，中学体育师资得到了有效补充，体育专业的大学生也积累了教学经验，实现了双赢。”

对于老城区里建校早、场地小的学校来说，拓展体育活动空间是关键。早在2012年，合肥市六安路小学阜南路校区就与一墙之隔的合肥市老体育场签订合作协议，体育场内的羽毛球馆、游泳馆和田径场可供师生使用，解决了“锻炼去哪儿”的难题。

来到合肥市第四十五中学桐城路校区，由旧房拆改重建的篮球场内赛事正酣。当活动场地、体育课时有了保证，学生们从“要我锻练”逐渐转变为“我要锻练”。“孩子们的身体更结实了，团队意识也更强了。”八年级学生家长张芸感慨，“愿每个孩子都与体育运动为伴。”

《 人民日报 》（ 2024年10月21日 15 版）