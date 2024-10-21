发挥以旧换新的“乘数效应”（人民时评）

推动以旧换新是扩内需、促消费的有力抓手

推动大规模设备更新和消费品以旧换新，成效如何？前不久，有关部门在10余个省市开展调研，结果显示八成以上消费者知道以旧换新政策，七成以上消费者愿意积极参与到这项政策中来。从消费者的参与度来看，政策正在发挥扩内需、促消费的带动效应。

近段时间，大规模设备更新和消费品以旧换新政策持续发力。《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提出，安排超长期特别国债1500亿元左右用于支持地方自主实施消费品以旧换新。有关部门发布进一步做好汽车以旧换新、家电以旧换新和推动电动自行车以旧换新的实施细则，北京、上海、广东、江苏等地纷纷出台相关实施方案。一套政策“大礼包”，让消费品以旧换新的热度持续升温。

推动以旧换新是扩内需、促消费的有力抓手。从政策带动效应看，以旧换新政策不断扩围，有力带动了相关消费品的销售。今年前三季度，新能源乘用车零售量同比增长37.4%，限额以上单位家电和音像器材类零售额同比增长4.4%。得益于以旧换新政策，大宗消费整体保持平稳增长，为消费持续提振奠定了坚实基础。这表明，财政资金发挥了杠杆作用，撬动起了更多社会投入和消费支出。

当前我国经济运行总体平稳，但国内有效需求依然不足，经济回升向好基础仍需巩固。继续释放消费活力，推动实现供给和需求更高水平动态平衡，才能为稳定经济增长注入内生动力。数据显示，2023年底，我国民用汽车保有量达到3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台。以汽车、家电等为代表的消费品更新换代，能够创造万亿元规模的市场空间。消费品换代，又能带动产业转型升级，企业也可利用大规模设备更新政策来优化产能，进而实现优结构、稳投资。推动以旧换新，带动消费投资双轮驱动，有利于更好发挥超大规模市场优势，挖掘更大内需潜力。

发挥以旧换新的政策效能，需要紧跟消费新需求，下大力气解决以旧换新中的难点和堵点，以政策为激励，以畅通循环为驱动，建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制。从需求侧出发，在充分尊重消费者意愿的基础上，围绕老百姓换车、换家电、换家装等消费场景，采取措施优化回收服务，缩短领取补贴时间，让消费更便利、回收更规范、环境更优化，才能激发人们以旧换新的更大热情。从供给侧出发，需要加大产品创新，推出更多绿色、智能、健康的新产品，让消费者愿意换、有得换、换得好。

扩内需、促消费，关系经济运转和民生改善。加大政策力度推动以旧换新，促进消费提质扩容，不仅能让老百姓以更低成本购买到更优产品，也能更好发挥扩大有效需求的牵引带动作用，推动经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年10月21日 05 版）