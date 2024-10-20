世界骨质疏松日：保持健康体重 预防骨质疏松

10月20日是世界骨质疏松日，今年的主题是“管体重、强骨骼”。骨质疏松是一种以骨量减低、骨组织微结构损坏，导致骨脆性增加、易发生骨折为特征的矿盐代谢疾病。导致骨质疏松的危险因素哪些？如何预防骨质疏松？为此，人民网采访了北京市第一中西医结合医院骨伤科主治医师聂庆虎。

聂庆虎介绍，导致骨质疏松的危险因素有很多，包括高龄、女性绝经、脆性骨折家族史、体力活动少、阳光照射不足、吸烟、过量饮酒、钙和/或维生素D缺乏、过量饮用含咖啡因的饮料、营养失衡、体重过低、肥胖等。

聂庆虎认为，在导致骨质疏松的诸多危险因素当中，最容易被忽视的是体重因素。按照现行标准，我国健康成年人的体重指数（BMI）应在18.5至23.9kg/㎡，当体重指数（BMI）在这个范围外时，需警惕骨质疏松的发生。他解释，脂肪组织可分泌雌激素，而雌激素可促进钙吸收、抑制破骨细胞的活性。对于体重过低的人群来说，身体脂肪组织较少，体内雌激素水平偏低，对钙吸收下降，破骨细胞活性增加，从而导致骨密度降低。但需要注意的是，体内脂肪含量过高会导致多种促炎症因子高表达，使破骨细胞活性增强，导致骨量流失。

“此外，女性绝经后雌激素减少，骨钙降低、骨小梁稀疏，导致骨质疏松，周身关节疼痛，甚至出现病理性骨折而影响正常生活。”聂庆虎表示，定期进行骨密度检查可以及时发现骨质疏松问题，根据骨密度情况制定合理治疗方案。

如何预防骨质疏松？聂庆虎建议，在日常生活中多进食含钙丰富的食物、摄入足量的优质蛋白，可多吃牛奶、豆浆、虾皮、深绿色蔬菜等食物；避免过量进食影响钙吸收的食物，如酒精、咖啡、碳酸饮料等；每日在阳光下晒15至30分钟，促进体内维生素D的合成，从而促进肠道的钙吸收。

“通过适度的负重运动和力量训练可以有效提高骨骼的密度，增强肌肉力量，提高身体的平衡力，降低跌倒和骨折的风险。”聂庆虎强调，每个人应根据自己的自身特点和健康状况选择适宜的运动形式、运动强度、运动时长、运动频率，量力而为，循序渐进，养成习惯。参加体育锻炼时先做好准备活动，舒展关节，避免和减少运动损伤。