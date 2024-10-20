央视网消息：国民体质监测是全民健身领域的一项重要工作。2023年，国家体育总局在15个试点省份开展常态化国民体质监测试点工作，推动国民体质监测工作以“测试为中心”向以“科学健身服务”为中心转变，2024年将常态化国民体质监测扩大到全国。记者日前从国家体育总局了解到，截至目前，国民体质监测工作已经覆盖全国31个省(区、市)，各地的国民体质监测站为公众提供体质测试与科学健身指导服务。

覆盖3岁至79岁人群 每个年龄段不同标准

目前，体质监测项目覆盖了3岁到79岁的人群，每个年龄阶段有不同的标准。

陕西省体育科学研究所、国民体质监测中心工作人员方方介绍，比如说有身高、体重、肺活量、握力、背力、闭眼单脚站、俯卧撑、仰卧起坐，一共是17项项目。国民体质监测现在每年都会有贯穿全年。

国民体质水平持续稳步向好

从最新的5年公布一次的国民体质监测公报数据来看，中国国民达到体质合格等级及以上人数比例由2000年的87.1%提高到2020年的90.4%，中国国民体质水平持续稳步向好。

国家体育总局体育科学研究所国民体质与科学健身研究中心副主任冯强介绍，因为体质和健康密切相关，希望能够通过体质测试这件事情让更多的老百姓了解自身的体质健康状况，从而达到预防慢性病改善自身健康状态的目的。

科学健身驿站 “运动处方”防控慢性病

近年来，山东烟台在基层社区打造科学健身驿站来做体质监测。探索通过体育运动干预，预防疾病发生的新路径。

烟台莱山黄海明珠社区居民王存亭，2024年7月份在社区“科学健身驿站”做体质监测，发现自己的上肢力量和平衡能力、柔韧性欠缺。科学健身驿站的运动处方师依据体质监测结果，并结合王存亭患有糖尿病的情况开具了运动处方。

每次训练之后，工作人员还会对王存亭相应的指标进行动态监测、记录数据，根据训练效果及时完善训练方案。

2022年，烟台市在莱山黄海路街道社区卫生服务中心设立“科学健身驿站”，以体质监测为基础，同时延展科学健身指导、健康教育、慢病防控等内容，与家庭医生签约服务紧密结合，成为综合性“体卫融合”健康中心，吸引越来越多的居民来这里进行运动锻炼。目前，驿站配有两名运动处方师、10名一级社会体育指导员等专业人员，实现“体育”与“卫生健康”交叉融合发展，推动健康关口前移。

社会体育指导员 让健身更科学

通过体质监测可以让群众清楚、全面地了解自身体质情况。而为了将人们参与运动、增强体质的热情转化为持之以恒的科学健身行动，江西南昌探索通过社会体育指导员和全民健身志愿服务，进一步促进全民健身锻炼更加科学化、规范化。

在江西南昌八一体育场的舞蹈房里，一场社会体育指导员教学开放日活动正在进行。老师曾灵是广场舞项目国家级社会体育指导员，她正在带着学员们跳一支动感的新疆舞。

室内广场舞跳得火热，体育公园广场上，传统武术培训也正在展开。大家在指导员的带领下练习基本功，不少年轻人加入其中，在一招一式间放松身心、锻炼体魄。

提升老旧小区全民健身设施

在陕西西安，相关政府部门还在基础设施建设和体育服务体系上不断发力，让群众能够就近参与健身，提高身体素质。

在西安市高新区的唐城墙遗址公园，每天都有不少乒乓球爱好者前来打球。

打乒乓球的人多了，原来的乒乓球桌就不够用，当地政府又增加了许多来满足大家的需求。