“鲨鱼夹”竟有这么大的安全隐患？这些场景避免使用

最近，多地发生“鲨鱼夹”发卡伤人的事件，一个小小的发卡为什么会对人造成伤害？近期，四川成都一对情侣在骑电动车时不慎摔倒，男孩小胡只是轻微擦伤，女孩却因为头上的“鲨鱼夹”发卡病情危重，到现在仍未脱离危险期。

情侣骑电动车摔倒

女孩因“鲨鱼夹”病危

车子失控时摔倒的路面为平整的柏油路，且当时车速缓慢。原本以为只是轻微摔伤，但没想到情况却很严重。

随后，小胡的女朋友被送到成都市金堂县第一人民医院紧急救治。记者从金堂县第一人民医院了解到，女孩由于病情危重，目前还未脱离危险期，处于持续昏迷状态，生命体征微弱，院方正对她进行密切监测与全力救治。

女子上班途中摔倒

“鲨鱼夹”碎裂插入头部

10月14日，江苏宿迁泗阳县解放路消防救援站接到指挥中心指令，有市民发生交通事故摔倒，佩戴的“鲨鱼夹”碎裂，扎进了头部，到达医院后由于缺少相应的专业工具无法取出，需要消防员帮助。

经过现场检查，变形的“鲨鱼夹”扎进女子头顶偏后脑位置。

消防员将“鲨鱼夹”剪成5段，然后分段依次从女子头部取出。这名女子只是头皮损伤，后续经过医院治疗，已无大碍。

头后部相对脆弱

“鲨鱼夹”伤害可能致命

医生介绍，头后部不仅脆弱，还有着非常重要的人体生命中枢，头戴“鲨鱼夹”一旦遭遇剧烈撞击，会造成严重后果。

医生提醒，如果佩戴“鲨鱼夹”发生意外，一定不要自行拔出鲨鱼夹，不要触碰伤口，应立刻就医。

一些场景应避免使用“鲨鱼夹”

那么，平日里在佩戴“鲨鱼夹”的时候要注意什么？该如何正确使用？

专家表示，不管是鲨鱼夹还是其他形式的硬质发卡，都应选择适合的场景使用，比如：不建议在开车、乘车、运动时佩戴。

消防也提醒，即使在家中等场景也应注意使用，避免“鲨鱼夹”可能造成的伤害。

此外，专家建议，除了“鲨鱼夹”，还应注意身边可能会造成危险的小物件。