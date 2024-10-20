四川成都新津区：医疗救助“免申即享”

“您好，您近期有一笔医疗费用符合我区医疗救助免申即享政策，部门已审批完成。请您注意一卡通资金到账情况……”家住四川省成都市新津区安西镇的何先生不敢相信，自己出院后还没提交申请，就收到了医疗救助金，这解决了他的大难题。

何先生是新津区低保对象，需要定期住院治疗。“不交资料不跑腿，就能领到救助金，真是雪中送炭啊。”何先生说。

在我国医疗保障体系中，低保对象、残疾人等困难群众就医后，在医保报销之外还可申请享受医疗救助金，进一步减轻医疗费用负担，对防范因病致贫返贫、筑牢民生保障底线具有重要作用。

“长期实践显示，政策知晓难、跑腿多、兑付慢等难题，是困难群众获得医疗救助的痛点和堵点。”新津区医保局相关负责人说，新津区启动探索建立医疗救助“免申即享”平台，让符合条件的困难群众就医后无需申请，直接享受医疗救助。

在新津区，低保对象、孤儿、重点优抚对象等12类符合医疗救助条件的特殊困难群体，分别由医保局、民政局、残联等7个部门负责认定和审批。困难群众就医结算后需持出院病情证明、结算清单、发票等14项资料赴对应部门申请救助，他们往往因不懂政策、缺少资料而多跑腿、漏申请。

今年，新津区建成救助对象基础信息库和救助对象结算数据库。7个部门认定的救助对象信息，每月同步更新到救助对象基础信息库。该数据库中的救助对象，不论在何地就医，在使用医保卡结算的那一刻，就自动触发医疗救助“免申即享”平台，救助审批立即开始运转起来。

“平台按照对群众最有利的方案计算出救助金额，推送到对应部门同时进行线上审批，快速兑现。”新津区医保局相关负责人说，整个过程无需群众提交资料，会在审批环节和资金到账后两次短信提醒。

据悉，新津区医疗救助“免申即享”平台自今年6月正式投入运行以来，已免申救助181人次，救助金均在20天以内到账，救助周期平均缩短50%，有效发挥了医疗救助的兜底保障作用。

（本报记者 周洪双）