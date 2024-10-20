数字消费点燃经济增长新引擎

当前，数字消费已逐渐成为扩大内需、促进经济高质量发展的新动能。中国互联网络信息中心日前发布的《互联网助力数字消费发展蓝皮书》显示，当前我国网络购物用户规模已超过9亿人。

消费是拉动经济增长的重要引擎。当下，以网络购物、网络直播、数字文化等为代表的数字消费新业态、新模式快速发展，深刻改变着人们的消费习惯，数字消费正在成为扩内需、稳增长和促转型的重要动力，为经济增长点燃“新引擎”。

数字消费成为新热潮，新的增长点不断涌现。近年来，互联网技术的发展，平台经济的兴起，推动了消费场景从线下拓展到线上，消费对象从实物拓展到服务，消费新的增长点不断涌现。国货“潮品”消费表现亮眼，网购用户中，购买过国货 “潮品”的用户占比接近六成，66.5%的国货“潮品”用户认为，国货品质已不输国外品牌。互联网助力文旅出行消费，短视频平台文旅内容刷屏，通过打造文旅IP热点，带动 “县域游” “小城游”等冷门旅游持续升温，助推 “城市漫步”“露营经济” “夜经济”等文旅消费新场景不断涌现。绿色消费、健康消费、智能消费等新消费模式也成为重要消费增长点：25%的网购用户近半年来购买过绿色节能产品，购买过健康和养生类产品的用户占网购用户的26.1%，购买过智能家居产品的用户占网购用户的25%。

数字消费塑造新模式，新消费格局加速形成。线上线下齐发力，社区商店“上网”营业；电商平台推出各种活动，带动新一轮购物潮；手机下单即刻配送，打造多元零售场景……互联网和数字技术在各个消费场景中深入应用，直播电商、短视频电商、即时零售等各类新业态、新模式蓬勃发展，不断形成数字消费的新格局。直播、短视频、内容电商模式正在成为影响数字消费决策的重要因素，观看短视频或直播的用户中，71.2%的用户因观看短视频或直播而买过商品，53.7%的用户经常收看直播带货。即时零售是近年来蓬勃发展的数字消费新模式，数据显示，使用包含闪购、即时配送、同城配送或“小时达”等服务的即时零售用户，已占网购用户的26.4%。即时零售消费通过挖掘商超、送药、买菜、跑腿等生活服务领域的消费潜力，将消费边界从固定场所扩展至上班途中等各类动态化场景，让消费者尽享便利生活。

数字消费催生新势力，新消费群体日益崛起。随着互联网技术红利不断惠及全体网民，数字消费用户群体逐渐打破年龄、性别、地域等因素限制，“00后”、“银发族”、农村群体等数字消费新势力日益活跃。“90后”“00”后是数字消费主力军，其中“00后”网络购物使用率达88.5%，在个性化消费、国货消费、智能消费等领域较为活跃。“银发族”是数字消费的重要增长极。数据显示，我国60岁及以上网民网络购物使用率为69.8%，其中“银发族”在健康医疗、文旅出行消费中表现突出，健康型、享受型消费升级趋势明显。农村网民是数字消费的重要潜在力量，农村网民线上消费能力不断增强，网络购物比例达76.7%。他们更热衷于在短视频平台购物，使用比例高于城镇网民1.2个百分点。

数字消费成为消费新趋势，成为推动经济增长的“新引擎”。培育壮大数字消费，需要不断扩大数字消费用户基数，引导培育健康绿色、智能化、个性化消费理念。同时，以消费群体结构变化为指引，通过产品创新以新供给拉动新需求，形成消费增量。